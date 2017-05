Capcom confirma Monster Hunter XX para Nintendo Switch

La compañía japonesa ha confirmado que están trabajando en Monster Hunter XX para Nintendo Switch, nueva entrega de una de las franquicias más conocidas de Capcom y también una de las más populares, sobre todo en Japón.

Monster Hunter XX se presenta como una versión expandida de Monster Hunter Generations, juego que llegó el pasado año a Nintendo 3DS y que tuvo una excelente acogida, aunque todavía no tenemos detalles concretos sobre su fecha de lanzamiento y desconocemos si llegará a occidente.

Matizamos esto porque dicha franquicia es extremadamente popular en Japón y cada nueva entrega que llega al país del sol naciente acaba siendo un auténtico superventas. En Europa por ejemplo su popularidad es más discreta, así que no sería extraño que Capcom decidiera retrasar o incluso suspender su llegada al viejo continente.

De momento no hay nada seguro pero esperamos que la compañía nipona ofrezca más información justo mañana aprovechando la celebración del Monster Hunter Championship, un evento dedicado a esta franquicia.

Con respecto a Nintendo Switch la consola ha sido un éxito rotundo, el concepto ha gustado y el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha contribuido enormemente a impulsar las ventas, tanto que como dijimos en su momento se ha registrado una paridad casi total en los datos de venta de dicho juego y la nueva consola de Nintendo.

Más información: WCCFTech.