Ubisoft publica el primer tráiler de Far Cry 5, todo lo que debes saber

La compañía francesa ha publicado por fin el primer tráiler oficial de Far Cry 5 que nos ha permitido ver algunas escenas realizadas con el motor gráfico del juego, y también confirmar la ambientación concreta que tendrá el mismo.

A diferencia de lo que indicaban informaciones anteriores la ambientación de Far Cry 5 no localiza en el Antiguo Oeste, sino en una ciudad ficticia llamada Hope County situada en el Estado de Montana, donde deberemos hacer frente a una secta religiosa cuyo líder no es más que un fanático con ansias de poder.

Parece que Ubisoft ha querido jugar una vez más con los extremos de la cordura y la locura, aunque en esta ocasión ha abierto “horizontes” incluyendo referencias claras a la religión, la fe, el pecado y la muerte como forma de lograr la redención.

Por lo que respecta al desarrollo y a la jugabilidad no creemos que vayan a introducir cambios importantes frente a lo que hemos visto en entregas anteriores. El título se desarrollará en un mundo abierto tipo “sandbox” que podremos recorrer tanto a pie como utilizando vehículos concretos mientras realizamos misiones concretas.

Tampoco esperamos ninguna sorpresa a nivel técnico, lo que significa que salvo caso de mala optimización deberíais poder moverlo sin problemas si vuestro PC fue capaz de hacer lo propio con Far Cry Primal y Far Cry 4.

El lanzamiento de Far Cry 5 está previsto para el 27 de febrero de 2018 en Xbox One, PS4 y PC.

Más información: WCCFTech.