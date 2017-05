Un nuevo bug permite a cualquier web tumbar un PC con Windows Vista, 7 u 8

Se ha descubierto un nuevo bug bastante sencillo y simple que permite a cualquier web tumbar un PC equipado con Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, y lo más curioso es que resulta prácticamente idéntico a otro que afectó en su momento a los sistemas operativos Windows 95 y Windows 98.

En este caso concreto para tumbar un PC con dichos sistemas operativos basta con que una web utilice un nombre especial en la ruta del directorio de sus archivos. Cuando navegamos por Internet y el sistema se encuentra con ese nombre especial se produce un error que acaba en un pantallazo azul.

Según podemos leer en The Verge el nombre que se ha utilizado para tumbar Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 ha sido $MFT. Dicho nombre es el que se da a los archivos especiales de metadatos que se utilizan en el sistema NTFS de Windows, y por tanto recibe un tratamiento especial que puede acabar generando conflictos como el que nos ocupa.

Cuando se intenta cargar o acceder a una imagen que contiene dicho nombre en su ruta de directorio el sistema actúa bloqueando el acceso, de manera que los procesos se van acumulando a la espera de que se levante ese bloqueo. Esto nunca ocurre y al final el pantallazo azul acaba siendo inevitable.

Microsoft está al corriente del problema aunque de momento no tiene solución. Windows Vista ya no recibe soporte así que el error seguirá presente, cosa que no debería ocurrir con Windows 7 y Windows 8.1, que todavía mantienen el soporte oficial de Microsoft.

Está confirmado que Windows 10 es inmune a este problema, así que si utilizáis dicho sistema operativo no tenéis nada que temer.