Especial: Los diez mejores juegos de zombis para PC y consolas

Los juegos de zombis han logrado mantener su atractivo durante muchos años consecutivos, aunque podemos decir que tras una pequeña pérdida de popularidad durante la pasada década han logrado “volver” con más fuerza que nunca.

Actualmente es posible encontrar una gran cantidad de juegos de zombis en prácticamente todas las plataformas que existen, y si echamos la vista atrás e incluimos las generaciones anteriores podríamos hacer una lista enorme.

Sin embargo no todos tienen la misma calidad y tampoco resultan imprescindibles, así que hemos querido hacer un artículo especial en el que os dejaremos una selección con diez juegos de zombis para PC y consolas que nos han gustado mucho y que no deberíais perderos.

En esta lista hemos dado cabida a títulos dedicados a la temática zombi tanto de forma exclusiva como combinada con lo sobrenatural y el terror puro, aunque la primera siempre está presente en mayor o menor medida.

Como siempre podéis dejar en los comentarios vuestras recomendaciones y opiniones. Sin más empezamos.

1-Dying Light (PC, Xbox One y PS4)

Es uno de los mejores juegos de zombis que he tenido la ocasión de disfrutar en toda mi vida. El concepto de mundo abierto unido al parkour y el enfoque “realista” que tiene este título lo convierte en una joya y hace que sea imprescindible para cualquier amante de los “devora cerebros”.

A nivel técnico es una delicia ya que presenta un acabado gráfico fantástico, rico en detalles y sobresaliente tanto en modelado de personajes como en escenarios, texturizado y efectos en general.

Mención especial merecen las transiciones día-noche y los desafíos que nos esperan en la oscuridad, un elemento que da al juego un toque claro de terror y aporta una experiencia única.

2-The Last of Us (PS3 y PS4-PS4 Pro)

En este título el concepto de zombi recibe una pequeña vuelta de tuerca pero cuadra perfectamente con la idea básica del mismo. A diferencia del anterior este juego se desarrolla en tercera persona y tiene un acabado técnico que no podemos considerar como de nueva generación.

A pesar de eso su calidad gráfica es excelente (sobre todo en la versión remasterizada), la ambientación es sublime y los enemigos tiene un diseño que os pondrá los pelos de punta en más de una ocasión.

Sobresaliente, tanto que se mantiene como una de las grandes razones para comprar una PS3-PS4.

3-Left 4 Dead 1 y 2 (PC, PS3, Xbox 360, PS4 y Xbox One)

Metemos ambos juegos porque se lo merecen. Valve hizo un excelente trabajo con la franquicia Left 4 Dead y marcó un auténtico punto de inflexión en el género, apostando por la acción frenética en primera persona con un enfoque tipo “película”.

En ambos juegos prima la acción frenética como hemos dicho pero orientada al multijugador, ya que necesitamos a nuestros compañeros de equipo para poder hacer frente a las legiones de zombis que nos irán asediando a lo largo de cada nivel.

Absolutamente recomendable y con un acabado técnico que sigue aguantando muy bien el paso del tiempo.

4-Resident Evil Remake Remastered HD (PC, PS3, Xbox 360, PS4 y Xbox One)

La edición remasterizada del clásico que debutó en GameCube como una especie de reinicio del original de 1996 se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores juegos de zombis de la historia.

El planteamiento de este juego es idéntico al del original, lo que significa que nos encontramos con un desarrollo en tercera persona, cámaras fijas y la conocida unión de personajes y objetos en 3D junto a escenarios pre-renderizados.

A nivel técnico el resultado es excelente y la combinación de pequeñas dosis de acción con puzzles y sustos redondea el conjunto.

5-Dead Light (Xbox 360 y PC)

Un juego bastante original que recupera el concepto de leyendas como Flashback, aunque con una puesta al día importante que se deja notar tanto en las animaciones como en la calidad gráfica en general.

A pesar de su aparente simpleza y de la combinación de un desarrollo 2D con escenarios tridimensionales el juego goza de una calidad gráfica muy buena. La ambientación también es excelente y la jugabilidad rápida y sin complicaciones.

Todo un reto con un enfoque original y una historia que esconde una sorpresa final que obviamente no voy a desvelaros. Imprescindible.

6-State of Decay (Xbox 360, Xbox One y PC)

Este juego nos presenta una interesante combinación de ideas que lo definen como una especie de GTA centrado en un apocalipsis zombi. El acabado técnico es bastante bueno, la ambientación está muy cuidada y cuenta con una jugabilidad sencilla pero efectiva.

Los ciclos de día y noche está muy bien resueltos y la sensación de tensión constante cuando salimos a explorar se deja notar durante todo el juego. La acción importa, pero no podemos lanzarnos a matar zombis cual “pollo sin cabeza”, ya que hay legiones en ese vasto mundo abierto que nos presenta State of Decay y no saldremos bien parados si lo intentamos.

Muy divertido, completo y verdaderamente recomendable.

7-Dead Rising (PC, Wii, PS3, Xbox 360, PS4 y Xbox One)

Un título que en su momento fue verdaderamente único, ya que nos propone hacer frente a una legión de zombis dentro de un centro comercial que podemos recorrer casi con total libertad.

Su acabado técnico fue soberbio en su momento aunque no ha envejecido del todo bien. Esto se deja notar en muchos aspectos, pero una vez que nos sumergimos en el juego y nos dejamos llevar por sus posibilidades acaba quedando en un segundo plano.

Horas y horas de diversión en uno de los grandes clásicos de Capcom. No deberíais perdéroslo.

8-The Walking Dead (PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Android y iOS)

La aventura gráfica de The Walking Dead que lanzó Telltale Games merece un lugar especial en esta lista. No es un juego puntero a nivel gráfico, de hecho es posible disfrutarlo en smartphones bastante modestos, pero cumple a nivel técnico y resulta sobresaliente en otros aspectos.

Uno de los más importantes es la historia, bien narrada y con momentos que quedarán grabados en nuestra memoria. Tendremos que tomar decisiones que afectarán de forma irreversible al desarrollo de la misma, y al mismo tiempo crearemos vínculos con personajes que acabarán muriendo, o quizá no…

Una obra de arte que todo amante de los juegos de zombis debería tener en su colección.

9-Zombie Army Trilogy (PC, Xbox One y PS4)

Un título con un desarrollo frenético y cargado de acción que nos permite “vivir” la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva única, ya que en el universo alternativo que sirve de base al juego los nazis han vuelto a la carga convertidos en zombis.

Tanto la calidad gráfica en general como la ambientación rayan a un gran nivel, y las legiones de zombis que nos asaltarán constantemente generan una sensación de tensión constante que nos obligará a adoptar estrategias concretas si queremos seguir con vida.

Muy recomendable, sobre todo si os gusta la acción sin freno y el desarrollo de niveles basado en superar oleadas de enemigos.

10-Zombi (Wii U, PS4, Xbox One y PC)

Fue uno de los grandes títulos de lanzamiento de Wii U, aunque posteriormente se extendió a las consolas de nueva generación y también a compatibles.

A pesar de que no se trata de un juego verdaderamente puntero la calidad gráfica es muy buena y cumple de maravilla, aunque lo más interesante de Zombi es su enfoque como survival horror “puro”.

Esto nos llevará a vivir momentos de auténtica tensión y nos obligará a tener mucho cuidado con cada paso que damos y cada decisión que tomamos.

