Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, análisis

Seguro que muchos de nuestros lectores recuerdan el impacto que supuso Street Fighter II, primero en recreativas y luego en consolas domésticas. Aquellos gigantescos sprites, una mecánica de juego pulida hasta el extremo y, por encima de todo, unos personajes con un carisma único convirtieron al título de Capcom en un fenómeno que trasciende el mundo del videojuego.

Desde su lanzamiento en 1991 hemos tenido continuaciones y versiones de todo tipo, desde infamias como Street Fighter EX3 a maravillas como Street Fighter IV o Street Fighter Alpha 3. Afortundamente, el protagonista de nuestro análisis pertenece al segundo grupo.

Más que un juego nuevo, consideramos a Ultra Street Fighter II: The Final Challengers como un “remake” del Super Street Fighter II Turbo HD Remix que apareció hace unos años como título descargable en PS3 y Xbox 360. Sobre una base jugable que funcionaba entonces, funciona ahora y funcionará dentro de otros 20 años Capcom añade una capa de novedades con resultado desigual.

Ultra Street Fighter II es como esa película que has visto miles de veces pero, que si la pillas empezada, no te levantas del sillón hasta que termina. Este título responde a la máxima “fácil de jugar, difícil de dominar” premiando al jugador que explota los puntos fuertes de cada luchador, sin abusar de magias ni combos. Aunque existen un componente de suerte y de aleatoriedad, en los combates de Street Fighter II casi siempre suele ganar el mejor.

El juego incluye a los 8 clásicos (Ryu, Ken, Zangief, Chun Li, Guile, Dhalsim, E. Honda y Blanka), los 4 jefes de título original (Balrog, Vega, Sagat y M. Bison) y los 4 nuevos de la edición Super (Cammy, Fei Long, T. Hawk y Dee Jay). A ellos se suma esa máquina de matar llamada Akuma (que llegó a la saga en la versión Turbo) y dos personajes totalmente “nuevos”: Evil Ryu y Violent Ken.

Diversión en estado puro

Desde un punto de vista jugable, pocos peros se pueden poner a este Ultra Street Fighter II. No resulta tan complejo como los juegos de lucha de última generación pero esto no implica combates aburridos o poco profundos, sino una curva de aprendizaje mucho más suave y diversión desde el minuto uno con amigos, aunque no tengan un nivel muy avanzado.

Capcom ha realizado numerosos ajustes que pasarán desapercibidos en un principio, pero que a la larga redundan en un juego más equilibrado. El daño que causan algunos golpes ha sido reajustado, determinados personajes no conservan la barra de super y algunos movimientos han cambiado, todo en favor de un modo online más justo.

En el lado negativo encontramos la versión más “rota” de Akuma que provocará estragos en el modo online. Aunque entendemos que no es un juego enfocado al panorama competitivo, si que nos gustaría ver a Nintendo hacer alguna actualización que solucione este problema.

El título se puede controlar bastante bien en modo portátil y solo encontramos dificultades en los movimientos especiales que requieren “carga” y a la hora de realizar algunos super. Tras una decena de partidas la cosa mejora considerablemente pero, para disfrutarlo de verdad, es casi imprescindible contar con un mando Pro. Nintendo ha incluido la posibilidad activar los movimientos especiales pulsando la pantalla táctil, algo que resultará de ayuda a los más novatos pero que, desde nuestro punto de vista, desvirtúa un poco el espíritu del clásico.

En el modo online no hemos tenido ningún problema, más allá de experiencias puntuales motivadas por una mala conectividad. Nos ha encantado que se puedan filtrar las partidas por zonas y por modo de control, evitando enfrentamientos desiguales entre jugadores del modo portátil y otros en sobremesa con mando Pro.

En cuanto a dificultad, el modo normal es más asequible de lo que esperábamos así que los más experimentados deben empezar en difícil. Eso sí, la IA está muy pulida y en los modos más avanzados son realmente complicados y una antesala perfecta para dominar un personaje al extremo y probar los rankings online.

Técnicamente sólido

Un título como este no debería ser ningún reto para el hardware de Nintendo Switch y, como esperábamos, la consola cumple con creces ofreciendo 720p en modo portátil y 1080p en sobremesa con unos sólidos 60 frames, aunque incluyendo algunas de las “rascadas” de la placa original en determinados frames; más que molestar, os harán esbozar una sonrisa.

Personalmente el renove gráfico realizado por el estudio UDON me parece magistral, pero se agradece la posibilidad de cambiar a los sprites clásicos. También incluye el nuevo doblaje que se realizó para la versión de hace años.

Más allá del modo arcade

Además de los nuevos luchadores (de los que no hablamos demasiado para animaros a descubrirlos) Capcom ha incorporado el modo Combate Dúo, la posibilidad de pelear junto con un amigo o la CPU contra los enemigos más poderosos del juego. De nuevo, no se puede considerar novedad dado que es un calco del Dramatic Battle visto en la serie Alpha/Zero pero no deja de ser un añadido divertido.

No podemos decir lo mismo del “El Camino del Hadou”, el modo en primera persona que intenta sacar partido de los sensores de movimiento de la consola. Pasados los primeros 5 minutos se vuelve muy aburrido y parece más orientado a los más pequeños de la casa que un extra que justifique la compra de este título. Por cierto, inexplicable la ausencia de las míticas fases de bonus.

Conclusiones

Ningún fan de la saga se sentirá decepcionado de Ultra Street Fighter II: The Final Challengers. Estamos ante una gran versión que supone la excusa perfecta para revisitar o descubrir a un mito (en el caso de los más jóvenes) pero esperábamos bastante más por parte de Capcom.

El principal problema de este título es que resulta muy complicado justificar su precio por la escasa cantidad de novedades incluidas. Si habláramos de un descargable que no superara los 15 euros estaríamos ante un sobresaliente. Teniendo en cuenta los 40 que pide Nintendo (lo tenéis más barato en Amazon) tenemos que dejarlo en un correcto notable.

Lo mejor:

Jugablemente sigue siendo bestial

Posibilidad de escoger el estilo gráfico que más nos guste

Estupendo rendimiento online y posibilidad de filtrar partidas

Disfrutar de este juego en cualquier parte es una gozada

