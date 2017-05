Los 10 videojuegos más influyentes de todos los tiempos

3

Tetris (1984)

Sí, este también lo habías adivinado y no es de extrañar. Creado por el ingeniero ruso Alekséi Pázhitnov en 1984, Tetris es un mito viviente. La explosión del fenómeno, no obstante, se dio unos años más tarde, cuando se lanzó para la Game Boy de Nintendo (1989). ¿Y por qué destaca en este caso Tetris? Su popularidad fue merecida: mecánica de juego muy sencilla, dificultad de juego muy alta. Bajo ese modelo se inspiró toda una nueva generación de títulos abstractos de rompecabezas; y no solo eso: la psicología llegó a acuñar el término “efecto Tetris” para describir aquellas experiencias de ocio que se infiltran en los patrones mentales y sueños del jugador.