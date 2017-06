Apple actualiza MacBook y MacBook Pro a Intel Kaby Lake

Apple ha presentado una actualización para su línea de ordenadores portátiles MacBook, en la conferencia para desarrolladores que se está celebrando en San José. Actualización ligera de la base de hardware, aunque muy esperada.

La principal novedad para el ultraligero MacBook y los portátiles MacBook Pro es la incorporación de los procesadores de séptima generación de Intel, serie Kaby Lake. Para los destinados a consumo, MacBook Air, se ha citado procesadores “más rápidos” pero no se ha proporcionado más detalles y si se actualizarán a los Kaby Lake. Creemos que no, porque no se ha citado.

Otra de las novedades es la incorporación de gráficas dedicadas de AMD que harán que el MacBook de 12 pulgadas sea más rápido que el modelo básico del MacBook Pro de 15 pulgadas con gráfica Intel. Sin duda el equipo más mejorado, montará el nuevo teclado del último MacBook Pro.

También montarán una unidad de estado sólido a PCIe que será un 50% más rápida que las actuales.

El MacBook y la nueva configuración del MacBook Pro de 13 pulgadas (sin Touch Bar), estarán disponibles desde hoy con un precio base de 1.299 dólares. También disponibles desde hoy el nuevo MacBook Pro 13 con Touch Bar (1799 dólares) y el MacBook Pro 15 con Touch Bar por 2399 dólares.

Renovación menor aunque importante en su base hardware, por fin, con los últimos procesadores de Intel. Ya actualizaremos con más información.