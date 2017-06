El OnePlus 2 no recibirá más actualizaciones por vía oficial

La compañía china ha tomado una decisión bastante arriesgada, ya que en su página web oficial podemos ver que el OnePlus 2 pasa a ser considerado como un terminal “obsoleto” y que por tanto dejará de recibir actualizaciones de software.

Esto quiere decir que los poseedores de dicho terminal no recibirán Android N y que se quedarán estancados en Android M, al menos en lo que respecta a las actualizaciones recibidas por el canal o vía oficial.

Imaginamos que no tendrán problemas en conseguir nuevas versiones del sistema operativo de Google para su smartphone por vía no oficial, sobre todo teniendo en cuenta que el OnePlus 2 utiliza un SoC Snapdragon y no un SoC MediaTek, pero esto no cambia el hecho de que es una mala noticia que pone en evidencia una vez más la obsolescencia programada que impera en el sector smartphone.

El OnePlus 2 es un terminal que llegó al mercado en agosto de 2015, es decir no tiene ni siquiera dos años y además monta un hardware más potente que la mayoría de los terminales de gama media que se comercializan actualmente.

Esto quiere decir que su vida útil por prestaciones y rendimiento a nivel de hardware es todavía muy larga, pero no va a estar acompañada del debido soporte a nivel de hardware, lo que acabará limitando de forma artificial dicho ciclo de vida útil.

Si a esto unimos que OnePlus hizo en su momento la promesa de ofrecer un buen soporte de software durante al menos dos años nos daremos cuenta de que la decepción es total, y de que cada vez es más necesario un cambio radical con el tema de las actualizaciones y el soporte en terminales basados en Android.

Antes de terminar os dejo las especificaciones del OnePlus 2, sólo para que veáis el potencial que todavía ofrece:

Pantalla IPS de 5,5 pulgadas 1080p.

SoC Snapdragon 810 con CPU de ocho núcleos.

GPU Adreno 430.

4 GB de RAM.

64 GB de almacenamiento.

Cámaras de 13 MP y 5 MP.

USB Type-C.

Batería de 3.300 mAh.

Más información: SlashGear.