Imágenes de la Surface Mini de Microsoft que fue cancelada

Windows Central ha publicado en exclusiva las primeras imágenes de la Surface Mini, una tablet de pequeño formato con la que Microsoft quería completar su catálogo de soluciones móviles aunque al final acabó siendo cancelada.

En su momento no entendíamos por qué la firma de Redmond habría decidido cancelar un producto que en teoría estaba prácticamente terminado y que podría haber sido una alternativa interesante a la Surface estándar.

Sin embargo hoy hemos encontrado finalmente un por qué tras revisar las imágenes filtradas, ver las especificaciones que iba a tener la Surface Mini y asociarlo todo con el momento temporal en el que iba a ser lanzada.

Lo primero que debemos tener en cuenta es eso, el plano temporal. La Surface Mini iba a llegar al mercado en 2014 junto con la Surface Pro 3, una etapa en la que las tablets de pequeño formato ya empezaban a dar síntomas de agotamiento.

Ahora debemos poner la vista en sus especificaciones y en el diseño. Como podemos apreciar la tablet tiene un acabado muy simplón y alejado de la calidad que caracteriza a la Surface estándar.

No hay ni rastro de la carcasa de magnesio y el conjunto nos recuerda a las tablets económicas de fabricantes chinos que inundaron el mercado hace algunos años.

Si a todo eso unimos las especificaciones (un SoC Snapdragon 800 con 1 GB de RAM) nos daremos cuenta de que además su rendimiento iba a ser bastante flojo y de que además estaría basada en Windows RT 8.1, un sistema operativo que estaba condenado al fracaso.

En resumen, Microsoft no canceló la Surface Mini sólo porque el mercado estaba de capa caída, sino porque no era un producto verdaderamente competitivo, porque sabía que no tendría éxito y que además podría acabar afectando negativamente a la imagen de Surface como marca.

Dicen que una retirada a tiempo es una victoria, y en este caso estamos convencidos de que así fue.