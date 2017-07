Google Play Music: prueba la radio y el podcast

Desde que el servicio de música de Google llegase a España va ya para cinco años, me rendí a sus pies. Lo reconozco, y tengo mis más y mis menos con Google. Pero como la gran mayoría del mundo también tengo una cuenta en Google; uso Android, Google Play Music viene incrustado a la fuerza… No me gusta que sea así, pero no me complico y lo uso. Pero lo uso porque la aplicación es muy buena, ojo.

Google Play Music tiene características geniales entre las que destaca el poder mantener una copia de seguridad de la colección de música local en la nube -hasta 50.000 canciones-, convenientemente sincronizada y disponible para realizar streaming desde cualquier dispositivo, todo de manera gratuita y con la calidad que suele ofrecer Google. Además, la aplicación no ha dejado de mejorar desde su lanzamiento.

Dos de las últimas novedades importantes que presentó Google Play Music son radio gratis y podcast. La primera se entiende como una suerte de añadido de su servicio de streaming de pago y la segunda es ni más ni menos que lo advertido: podcast a la carta. Sin embargo, solo los usuarios de Estados Unidos y Canadá tienen habilitadas ambas funciones. ¿Y para los demás? Toca esperar.

Comentar para quien lo desconozca que Google Play Music es una tienda de música y un servicio de streaming, cual iTunes y Spotify respectivamente. Aparte permite al usuario alojar su propia música, que es lo más llamativo dado lo holgado del límite. Por lo tanto, el usuario puede suscribirse al servicio de streaming pagando el mismo precio y disfrutando prácticamente del mismo catálogo de la competencia -Spotify, Deezer, Apple Music y Google Play andan muy parejas en todo-; o puede no suscribirse y subir su música, tal vez realizando alguna compra ocasional -las compras no restan espacio gratuito-.

Pues bien, incluso la colección mejor nutrida puede no ser suficiente a veces. Así que digamos que por un lado se puede preferir no pagar, pero por el otro disponer de música adicional siempre es de agradecer, ya sea por cambiar de aires, por descubrir algo nuevo o por cualquier otro motivo. Y aunque tampoco se puede pretender acceder al streaming de pago por la cara -Spotify y Deezer lo permiten en PC, pero claro, Google ya tiene YouTube…-, la función de radio, vale repetir, es de agradecer.

La radio de Google Play Music es gratuita, ilimitada y se organiza de manera temática por género, actividad, humor o década; y la variedad es tremenda: hay muestras limitadas, pero luego cada artista tiene su radio personalizada de música similar, por lo que incluso a través de esta radio automatizada se puede apurar mucho el tipo de música que se desea escuchar. Una función imperdible a día de hoy.

Pero no nos olvidemos de los podcast. Los podcast son la segunda juventud de la radio, están en auge y tenerlos integrados en la misma aplicación con la que manejas todos tus audios es un lujo. No obstante, la propuesta de Google es un poco justa, y es que no permite al usuario añadir sus propias fuentes. Lo que ofrece es una amplia selección de programas repartidos por categorías y de ahí no se puede salir.

El truco de los podcast en Google Play Music es que son los autores quienes deciden agregar sus contenidos, y lo más probable es que una mayoría quiera hacerlo, tratándose del gigante de Internet. Pero al igual que la radio, los podcast -todos en inglés por el momento- quedan fuera de nuestro alcance. Una pena.

Claro que si he soltado semejante rollo, es que algo se puede hacer para disfrutar de radio y podcast: usar una VPN. Y como hablamos de un servicio web, nada más sencillo que usar Opera para ello. ¿Y si no usas Opera? Úsalo aunque sea para activar el cambio y este se hará efectivo al resto de navegadores… por tiempo limitado, eso sí. Repetir la operación es cuestión de un par de clics.

Comentar también que junto con la radio y el podcast, usar la “versión norteamericana” del servicio habilita una nueva página principal que además de la actividad reciente reúne una larga lista de recomendaciones personalizadas, basadas en los gustos del usuario y enfocadas en el descubrimiento, gracias a la radio de marras. Está muy bien para expandir horizontes musicales.

Con todo, lo de usar una VPN para acceder a la versión completa de Google Play Music se refiere solo a hacerlo vía navegador web en PC y, hay que reconocerlo, es poco apaño. A ver si Google nos da una alegría pronto, porque solo por la radio lo vale.