Monolith y Warner Bros, desarrolladora y distribuidora de Middle-earth: Shadow of War, han confirmado que dicho juego estará acompañado de micropagos que les ayudarán a monetizarlo en profundidad.

En la mayoría de los casos las empresas ganan dinero con la venta directa del juego, y una vez que la misma se produce lo habitual es lanzar expansiones (hoy llamados contenidos descargables) que amplían las posibilidades del mismo y ofrecen más horas de diversión a un precio reducido.

El tema de las microtransacciones había sido algo exclusivo de los juegos gratuitos pero poco a poco ha ido ganando terreno entre los juegos de pago hasta convertirse en una tendencia clara.

Ahora además de pagar el precio de venta de un título te encuentras con bienes virtuales que puedes comprar con dinero real, algo que no gusta a casi nadie ya que puede acabar arruinando la diversión y haciendo que el juego se convierta en un “pay to win” (paga para ganar), donde lo que importa es el dinero que gastes y no la habilidad que demuestres.

Algunos juegos apuestan por introducir micropagos que sólo ofrecen bienes de tipo estético y que por tanto no afectan realmente al juego, pero por desgracia este no será el caso de Middle-earth: Shadow of War, ya que se ha confirmado que podremos comprar potenciadores de experiencia y cofres que darán equipamiento de diferente grado y calidad.

Todos esos bienes se podrán comprar con dos tipos de monedas; Mirian, que es la que obtendremos por jugar, y oro, que se podrá comprar con dinero real.

Warner Bros ha confirmado que todos los bienes virtuales se podrán conseguir dedicando horas al juego, pero que aquellos que quieran hacerse con ellos más rápido podrán optar por recurrir a la alternativa de pagar con dinero real.

Esta claro que la industria del videojuego está dando un giro claro hacia una monetización mucho más profunda. Ya no basta con vender un juego a 60 euros y pases de temporada por 30 o 40 euros, ahora también hay que exprimir cada título con microtransacciones que restan valor a la idea de disfrutar sin prisas de un juego.

Una pena, pero está claro que si esto se hace es porque funciona, lo que significa que los usuarios tienen parte de responsabilidad.

