David Kaye, un especialista en Derechos Humanos que trabaja para Naciones Unidas, ha enviado una carta a Apple en la que pide a la compañía una explicación de por qué han decidido eliminar aplicaciones de VPN en la App Store que utilizan en China.

En MuyMac ya os contamos que el propio Tim Cook había ofrecido una explicación oficial para calmar un poco los ánimos tras la decisión de Apple. El CEO de la manzana mordida dio a entender que no tenían más remedio que cumplir con la nueva regulación del país, y que esperaban que China superase sus limitaciones gradualmente.

La explicación es simple y clara pero ni siquiera la comparación que hizo Tim Cook al hablar del caso del iPhone 5c implicado en el tiroteo de San Bernardino ha logrado convencer a David Kaye, así que como dijimos ha decidido enviar una carta a la compañía con un cuestionario bastante completo.

En ella pregunta a Apple cosas muy interesantes, como si llevó a cabo todos los análisis necesarios para confirmar que no tenía ninguna otra opción, y si además de eso valoró en algún momento instrumentos de Derecho Internacional Público como los “Guiding Principles on Business and Human Rights” de Naciones Unidas.

El especialista también recordó al CEO de Apple que recibió el premio Newseum 2017 Free Expression Award relacionado con la libertad de expresión, y que al aceptarlo dijo que su empresa se comprometía a trabajar y defender la libertad de expresión de todas las personas alrededor del mundo.

Apple todavía no ha respondido a la carta, pero imaginamos que incluso aunque lo acaben haciendo su contestación será muy parecida a la que ofrecieron en su último evento de resultados financieros y que ya os hemos resumido en el segundo párrafo.

