Microsoft actualiza el webmail Outlook.com

Microsoft ha puesto en marcha un programa beta que actualizará en diseño y funciones el cliente de correo electrónico web, Outlook.com.

Hace justamente cinco años, Microsoft presentó la versión previa de Outlook.com, un nuevo webmail creado desde cero para reemplazar a Hotmail y en el que Microsoft puso toda la carne en el asador para frenar el auge del Gmail de Google.

A pesar de sus indudables virtudes -soporte para Office Web Apps, almacenamiento en nube, integración con redes sociales y otras- Microsoft llegó tarde. La transición de los clientes de correo electrónico de escritorio a sus equivalentes web era un hecho, lo que unido a la fuerza de Google en todo lo que significó servicios de Internet, no pudo impedir que Gmail se haya destacado como líder del sector.

Aún así, Microsoft ha seguido mejorando Outlook.com y ahora se anuncia una nueva actualización que incide principalmente en un diseño e interfaz de usuario más limpia y moderna para facilitar su uso especialmente en la lectura de conversaciones y visualización de archivos adjuntos.

El nuevo diseño facilita la organización de los mensajes por carpetas y la gestión de contactos, añade sugerencias rápidas e incluye emojis y GIFs. Por lo que vemos en las imágenes su aspecto es muy similar al que ofrece la aplicación Outlook disponible en Windows 10.

Cómo pruebo el nuevo Outlook.com

El renovado Outlook.com se encuentra en fase beta y y Microsoft ofrecerá durante las próximas semanas la opción de probar la versión antes del lanzamiento de la versión final que se espera a finales de año. Suponemos que Microsoft actualizará también la versión Outlook.com Premium de pago, puesta en marcha el pasado febrero.

Si no quieres esperar a que te lo ofrezca Microsoft, puedes usar la dirección “outlook.live.com/mail/#/inbox” para probar esta versión beta. Una vez dentro, no desactives el conmutador de “versión beta” porque ya no podrás acceder a la versión de prueba. No obstante, puedes seguir usando la versión estándar actual (o ambas) desde Outlook.com.