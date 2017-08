Demandan a Nintendo por el diseño de los mandos de Nintendo Switch

La firma Gamevice ha decidido demandar a Nintendo por el diseño que tienen los mandos de Nintendo Switch, ya que considera que vulneran una de sus patentes.

El fabricante de accesorios para smartphones tiene claro que los mandos de Nintendo Switch (los Joy-Con) vulneran una patente registrada por ellos en 2012, que además fue utilizada por la propia Gamevice para crear el Wikipad.

La compañía también desarrolló otro mando de control para smartphones y tablets que supone una evolución clara del primer modelo y que podéis ver en la segunda imagen. El parecido de éste con los Joy-Con de Nintendo Switch es más que evidente y confirma que la gran N tiene un problema.

No lo decimos por decir, además de ese parecido claro a simple vista está la fecha de la patente. Gamevice la obtuvo en 2012 y Nintendo no patentó su consola Switch y todo lo relacionado con ella hasta 2014, así que en principio la cosa no pinta nada bien para la compañía japonesa.

En su demanda Gamevice va a por todas, ya que además de pedir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios exige que se bloquee la “producción, promoción, utilización y venta” de la nueva consola de Nintendo.

Es imposible prever cómo acabará un proceso por violación de patentes, pero es evidente que Gamevice sólo busca dinero y que Nintendo podría acabar buscando un acuerdo para evitar un final que podría perjudicar seriamente a Nintendo Switch, una consola que ha sido todo un éxito y que se está vendiendo de maravilla.

Más información: Liliputing.