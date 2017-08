HBO España emite por error el sexto episodio de Juego de Tronos

A HBO “le crecen los enanos” y errores propios pueden arruinar la emisión de la gran serie de esta temporada sin necesidad de que ciberpiratas hackeen sus servidores o se filtren guiones o imágenes del rodaje.

Un error técnico o humano no aclarado en HBO España, ha permitido la emisión pública del sexto episodio de Juego de Tronos programado para emitirse el próximo domingo.

Si el error es grave mayor lo es la falta de control porque no te creas que emitieron un minuto, retransmitieron el capítulo completo. Cuando se cortó la emisión ya era tarde y el episodio o partes del mismo corría como la pólvora en Internet.

El error no vino solo de HBO España y una copia de alta calidad del sexto episodio de Juego de Tronos procedente -presuntamente- de HBO Nordic está circulando a buen ritmo en las redes de intercambio de archivos.

O HBO invierte en seguridad como lo hace en buenos contenidos o será el cuento de nunca acabar. Todavía colea el hackeo a uno de sus servidores y el robo de 1,5 Tbytes de contenido de capítulos de series como “Ballers”, “Room 104” y distinto material de Juego de Tronos, con los que los atacantes siguen amenazando a la distribuidora.

Y llueve sobre mojado porque los problemas de seguridad de HBO no son nuevos. En 2015 se filtraron a Internet cuatro episodios de la quinta temporada de Juego de Tronos. Además, todas las temporadas han encabezado las listas de series pirateadas en sus respectivos años, por delante de otras que están muy por encima de ella en audiencia “oficial” como The Walking Dead o The Bing Bang Theory.

Ya decíamos que Juego de Tronos 7 podía superar todos los registros anteriores de material compartido sin autorización según los primeros datos de tráfico recogidos por la compañía especializada en vigilancia de piratería, MUSO. El sexto episodio no ha necesitado ni ser compartido: emisión gratis.