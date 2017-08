Microsoft lanzará una edición limitada “Project Scorpio” de Xbox One X

Varios minoristas alemanes han listado una edición especial de Xbox One X que se conoce como “Project Scorpio”. Gracias a esos listados ha sido posible obtener la imagen que acompañamos, en la que podemos ver el diseño del mando y de la consola.

Si os fijáis bien en el mando de control podréis ver que lleva escrito “Project Scorpio”, un detalle que serviría para diferenciar esta edición especial de las versiones estándar de Xbox One X que llegarán al mercado el próximo día 7 de noviembre.

Los listados han sido eliminados pero en cualquier casto tampoco revelaban nada más de lo que ya os hemos contado. Con todo, el hecho de que se hayan suprimido con tanta rapidez confirma que aparecieron por error y refuerzan la validez de esta información.

Con respecto a esa edición especial de Xbox One X esperamos que Microsoft repita lo que hizo en su momento con Xbox One “Day One”, una edición especial que utilizaron también para conmemorar el lanzamiento de su consola de nueva generación y que venía acompañada de un mando con el distintivo “Day One 2013” y un logro en Xbox Live.

Como hemos indicado al inicio será una edición limitada así que su disponibilidad debería ser muy reducida, lo que significa que será bastante complicado hacerse con una.

A nivel de hardware Xbox One X marca un importante avance sobre la consola Xbox One original, sobre todo en lo que respecta a memoria y a potencia gráfica, aunque su precio será muy superior al de aquella ya que costará 499 euros.

Más información: The Verge.