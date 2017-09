Volkswagen da luz verde a su nuevo microbús eléctrico

El diseño conceptual que vemos en la imagen de cabecera representa una actualización enorme del conocido microbús de Volkswagen, un vehículo icónico que ha generado una gran expectación y que volverá al mercado potenciado por un motor totalmente eléctrico.

La firma alemana ha recibido un auténtico aluvión de peticiones en las que se ha alabado el diseño conceptual de ese microbús y le han pedido que lo convierta en un proyecto real, un auténtico desafió que Volkswagen ha aceptado.

Como hemos adelantado al inicio estamos ante un vehículo que será totalmente eléctrico. Para ello la firma alemana utilizará lo que se conoce como “Modular Electric Drive Kit” (MEB), una plataforma con la que Volkswagen puede crear coches eléctricos de gran potencia y con tracción total a las cuatro ruedas.

Por lo que respecta al diseño de este microbús tenemos un toque futurista claro que se deja notar tanto en el interior como en el exterior, aunque lo más interesante lo tenemos en sus especificaciones. El objetivo de Volkswagen es montar un motor capaz de ofrecer una potencia de 369 caballos y una batería de 111 kWh que le permita alcanzar una autonomía de unos 400 kilómetros en condiciones óptimas.

Interesante, ¿verdad? Pues espera que esto no es todo, la compañía alemana también ha confirmado que este nuevo microbús soportará su sistema de conducción autónoma de nivel 3. Esto significa que será un vehículo capaz de ofrecer una experiencia de conducción autónoma idéntica a la del Audi A8.

El debut de este nuevo microbus se espera para 2019 pero la fase de producción previa necesaria para iniciar la comercialización internacional del mismo no dará comienzo hasta 2022. No tenemos detalles sobre su posible precio, pero podemos tener claro desde ya que no será económico.

