El COI permitirá eSports en los Juegos Olímpicos, pero con una condición

En esta noticia os adelantamos que se estaba considerando la posibilidad de incluir el mundo del deporte electrónico (eSports) en los Juegos Olímpicos, un paso importante que desde luego podría marcar un punto de inflexión en el conocido evento internacional.

Thomas Bach, presidente del COI (Comité Olímpico Internacional) ha confirmado que no cierran la puerta a la llegada del deporte electrónico a los Juegos Olímpicos, pero ha fijado una condición que no admite discusión y es que los juegos que se utilicen no pueden ser violentos:

“Promovemos la no discriminación, un no a la violencia y la paz entre los pueblos, algo que no se corresponde con videojuegos en los que hay violencia, explosiones y muertes, así que hay que trazar un límite en este sentido”.

Podemos sacar en claro que los juegos de acción con contenido de tipo bélico, como Counter Strike por ejemplo, quedarán excluidos al establecerse esa condición como algo indispensable, pero debemos tener en cuenta que si aquella se aplica de forma estricta las restricciones derivadas de la misma podrían ser tan grandes que sólo tendrían acceso a los Juegos Olímpicos los videojuegos deportivos y de simulación.

Decimos esto porque incluso títulos tan “inocentes” como League of Legends y Overwatch hay “muertes” y algo de violencia, por lo que también podrían quedar excluidos si el COI no fija una definición más precisa y mejor acotada de la idea de “violencia y muerte”.

En cualquier caso lo interesante es que el COI ha reconocido la importante que tiene el deporte electrónico y las posibilidades que ofrecería su integración con el deporte tradicional, un tema sobre el que Bach también ha precisado que habría que elaborar un reglamento concreto y establecer controles antidopaje.

Más información: Francs Jeux.