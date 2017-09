Los chicos de TweakTown han tenido la oportunidad de probar la nueva Radeon RX Vega 64 utilizando resolución 8K, y la ha enfrentado a otras soluciones de NVIDIA que podemos considerar como topes de gama: GTX TITAN Xp, GTX TITAN X(Pascal) y GTX 1080 TI.

Cuando hablamos de resolución 8K nos referimos a 7.680 x 4.320 píxeles, una cifra que supera en 16 veces el conteo total de píxeles que se necesitan para generar imágenes en resolución Full HD (1080p).

Es evidente que al elevar tanto la cantidad de píxeles la exigencia a nivel de rendimiento crece de forma desmesurada, tanto que ninguna de las tarjetas gráficas analizadas es capaz de ofrecer una tasa media de fotogramas por segundo que podamos considerar como aceptable.

No obstante resulta llamativo ver que todas ofrecen en general un rendimiento muy parecido, salvando el caso de Shadows of Mordor. También podemos sacar en claro que aunque no es viable jugar en resolución 8K y ajustes máximos con ninguna tarjeta gráfica actual la experiencia podría mejorar en gran medida reduciendo los ajustes a niveles altos o medios.

Sí, esto quiere decir que a la vista de esos resultados es evidente que reduciendo la calidad gráfica la fluidez de los juegos mejoraría considerablemente. Es una pena que TweakTown no haya probado el rendimiento con ajustes de calidad inferiores, la comparativa habría quedado mucho más completa y habría sido más interesante.

Os recordamos que la Radeon RX Vega 64 y las GTX 1080 TI, GTX TITAN Xp y GTX TITAN X (Pascal) son tarjetas gráficas pensadas para jugar sin problemas en resoluciones 4K.