1.069 Dobi baten el récord Guinness de “robots bailarines”

Con excepciones, los récord Guinness son una inmensa fosa de estupidez en la que en muchas ocasiones se pone en riesgo la salud de los aspirantes que en ellos participan, y en la que la mayoría las “hazañas” registradas carecen de cualquier mérito más allá de ofrecer unos instantes de curiosidad puntual al espectador. Atendiendo pues a esos instantes de curiosidad puntual, hoy os traemos un de los récord más recientes, el de más robots bailando al unísono.

El evento se celebró en China el pasado 17 de agosto, en la ciudad de Cantón (Guǎngzhōu), donde la compañía WL Intelligent Technology Co. Ltd puso en escena a 1.069 robots Dobi bailando al mismo tiempo la misma coreografía durante 1 minuto y 16 segundos, consiguiendo con ello el galardón de marras. ¿Te has dado cuenta de que en el vídeo hay alguno desparramado por el suelo? No fue ningún impedimento para batir el récord, pues el anterior constaba de 1.007 robots.

Como se acaba de indicar, los robots son del modelo Dobi, que puede ser programado para realizar diferentes actividades, incluyendo cantar, jugar a varios deportes -de aquella manera, claro- y ejecutar varios movimientos entre los que cabe el baile. Así pues, la dificultad del reto consistió en programar y ejecutar con precisión.

Por lo menos la escena es simpática. A saber si de aquí a unos años cambia el asunto y de acercarnos a ver bailar a los robots, pasamos a huir de ellos al estilo de los ‘Terminators’ exterminadores de humanos. El pionero ya existe, de hecho, y no tiene nada que ver con Skynet: Alpha 2 en un “asesino” en potencia, afortundamente, con escasas capacidades de hacer el mal.