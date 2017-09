Los chicos de CD Projekt RED se han adelantado un poco a la fecha del décimo aniversario de la llegada de The Witcher al mundo del videojuego (26 de octubre de 2007 en Europa) con el vídeo que acompañamos, donde se puede ver a Geralt de Rivia y a algunos de los personajes más conocidos y queridos de la franquicia disfrutando de un buen rato en mutua compañía.

El vídeo hizo su debut este fin de semana en la PAX West 2017 y ha generado un gran interés entre los aficionados a la conocida franquicia de rol de acción tipo sandbox, que como sabemos se inspira en la obra de Andrzej Sapkowski, quien vendió los derechos a CD Projekt RED por 9.500 dólares.

En esta noticia ya os contamos que en su momento el propio Andrzej Sapkowski no tenía fe alguna en el proyecto de CD Projekt RED, es decir no creía que fueran a tener el éxito y el impacto mediático que han conseguido con la adaptación de The Witcher al mundo del videojuego, así que esa venta directa por unos cuantos miles de dólares le pareció algo redondo.

Vender los derechos por un “buen” pellizco y no tener que dar explicaciones cuando el proyecto fracase, esas eran las expectativas de Andrzej Sapkowski. Sin embargo la realidad ha sido totalmente diferente, y hoy el escritor se arrepiente de malas maneras de un fallo del que sólo tiene la culpa él mismo.

En cuanto al vídeo no debemos hacernos ilusiones y pensar que CD Projekt RED puede estar trabajando en una nueva entrega de la franquicia, nada más lejos de la realidad ya que actualmente están preparando Cyberpunk 2077, así que nos toca armarnos de paciencia y esperar.

Más información: Hexus.