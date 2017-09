El DLC gratuito Not A Hero llegará a Resident Evil 7 en diciembre

En esta noticia os dimos la confirmación oficial de que el DLC gratuito Not a Hero se retrasaba y que no tenía fijada una fecha concreta de lanzamiento, lo que nos dejó en una situación de incertidumbre que por fin ha quedado superada tras el anuncio de su llegada en diciembre.

Con el DLC Not a Hero tendremos a un nuevo protagonista y viviremos una parte diferente de la historia de Resident Evil 7, que probablemente esté centrada en los hechos previos que dieron pie a lo que posteriormente ocurrió en la mansión de los Baker.

No quiero dar muchas pistas por no hacer “spoilers”, ya que entiendo que es posible que no todos lo hayáis jugado y que no queréis que os arruinemos el final.

Not a Hero llegará de forma gratuita el 14 de diciembre. No es necesario que tengáis ninguno de los DLCs de pago que ha lanzado Capcom, sólo el juego original para poder disfrutarlo.

Además de ese DLC se ha confirmado el lanzamiento de otra expansión llamada End of Zoe, que llegará de forma simultánea con Not a Hero aunque no será gratuito. No conocemos el precio oficial en España, pero por el cambio a yenes todo apunta a que costará 14,99 euros.

En ese DLC viviremos la etapa final de Zoe Baker, la hija de la malograda familia Baker que tanta ayuda nos prestó durante el desarrollo de la aventura principal.

Capcom cerrará el ciclo con el lanzamiento de Resident Evil 7 Gold Edition, una edición especial confirmada de momento para Japón que incluirá el juego y todos los contenidos descargables. Su llegada está prevista para el 24 de diciembre y en teoría debería extenderse poco después a otros mercados.

Resident Evil 7 es un juego sobresaliente que analizamos en su momento y que os recomendamos sin ningún tipo de duda.

Más información: WCCFTech.