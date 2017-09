Cierra YouTube-MP3 por la presión de la industria

YouTube-MP3 ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), por el que cerrará indefinidamente uno de los portales más importantes del mundo a la hora de obtener canciones en formato MP3 a partir de los vídeos musicales.

El acuerdo no es voluntario. Más bien una “rendición” para poner fin a una demanda por violación de derechos de autor que fue presentada por los principales sellos discográficos del año pasado.

YouTube-MP3 asumirá toda la culpa y todos los cargos. El administrador del sitio, Philip Matesanz, pagará una cantidad no revelada (suma elevada), entregará sus dominios a la RIAA y tendrá que comprometerse a no operar en el futuro con tecnologías que faciliten la práctica del “streamripping” sobre contenido protegido por copyright.

Hace tiempo que la industria tiene en el punto de mira a estos sitios de rippeo, considerados una “seria amenaza para sus ingresos”, incluso mayor que los sitios piratas tradicionales.

Google también ha luchado contra estos servicios y amenazado con medidas legales. Los términos de uso de la API de YouTube especifican claramente que no se pueden extraer elementos individuales de los vídeos -como la cadena de audio- para poner a disposición de los usuarios dichos ficheros.

Servicios como YouTube-MP3, con millones de usuarios, violan claramente estos términos y una vez en terreno judicial, no hay salvación posible, si bien no es posible cerrar todos los sitios a ello dedicado ni las aplicaciones que hacen lo mismo. De momento el sitio está on-line, suponemos hasta que la sentencia pactada no sea pública.