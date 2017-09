El CEO de Pokémon Company creía que Nintendo Switch sería un fiasco

La consola Nintendo Switch se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la gran N dentro del mercado del hardware de consumo general, una realidad que contrasta totalmente con la visión que tenía el CEO de Pokémon Company.

En una reciente entrevista Tsunekazu Ishihara, CEO de Pokémon Company, ha reconocido que tenía una opinión negativa sobre la consola y que él mismo le dijo a Nintendo que no iban a tener éxito con ella:

“Le dije a Nintendo que Switch no sería un éxito antes de que ésta saliera a la venta, porque pensé que en la era del smartphone nadie llevaría consigo una consola de juegos. Es obvio que me equivoqué”.

El ejecutivo ha reconocido sin problemas su error y con total humildad ha comentado que gracias a Nintendo Switch ha podido aprender cosas muy importantes, entre las que ha destacado que un software de gran calidad puede impulsar en gran medida las ventas de hardware.

Dicho de otra forma, que los juegos triple A de alta calidad pueden ayudar a vender grandes cantidades de consolas aunque éstas no estén al nivel de otros modelos más potentes.

Uno de los mejores ejemplos en el caso de Nintendo Switch lo tenemos en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un título que ha sido el gran “culpable” de la excelente acogida que ha tenido la nueva consola de la gran N.

Por otro lado también hay que tener en cuenta que el enfoque de consola híbrida de Nintendo Switch ha gustado, y que en conjunto la compañía nipona ha sabido mostrar al mundo el valor que ofrece aquella frente a Xbox One y PS4.

En cuanto a un posible proyecto de Pokémon para Nintendo Switch el señor Tsunekazu Ishihara ha confirmado que es una plataforma con mucho potencial, y que tienen la oportunidad de hacer con ella algo único.

Más información: Kotaku.