Killer Instinct ofrecerá juego cruzado en Xbox One, Steam y Windows 10

El lanzamiento de Killer Instinct en Steam se producirá dentro de unas semanas pero ya hemos podido confirmar que Microsoft permitirá el juego cruzado entre esa versión, la que está disponible en la Windows Store y la de Xbox One.

Dicha característica estará disponible desde el primer día y permitirá a los jugadores de PC con Windows 10 y de Xbox One (incluida la futura Xbox One X) enfrentarse entre ellos de una manera sencilla y rápida.

La idea del juego cruzado es una excelente idea, sobre todo en aquellos títulos en los que el sistema de control no supone una ventaja clara entre diferentes plataformas (teclado y ratón en juegos de acción en primera persona por ejemplo), aunque debe ser implementada con cuidado para que la experiencia sea óptima, sobre todo en lo que respecta a posibles fallos, errores de conexión y herramientas para hacer trampas.

Si todavía no habéis tenido la oportunidad de probarlo es porque no habéis querido, ya que Microsoft lo ofrece de forma gratuita a través de la Windows Store. Sí, tiene limitado el contenido, pero no tendremos que gastar un céntimo.

Antes de terminar os recordamos qué especificaciones debe cumplir vuestro PC para poder mover Killer Instinct con garantías:

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-750 a 2,67 GHz o AMD Phenom II X4 965 a 3,4 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 480 o Radeon HD 5850.

DirectX 11.

Requisitos recomendados:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-4670K a 3,4GHz o AMD FX-4300 a 3,8 GHz.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 670 o Radeon HD 7950.

