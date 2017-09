La séptima temporada de Game of Thrones bate récords de piratería

Todos sabemos que Game of Thrones es la serie más popular que existe ahora mismo en todo el mundo (sí, incluso por encima de The Walking Dead), una realidad que se deja notar en la enorme pasión de sus fans, en los más de 31 millones de espectadores (cifra media) que vieron de forma legal cada uno de los capítulos de su séptima temporada y también en la piratería.

Según los datos que ha proporcionado un análisis realizado por la firma Muso la séptima temporada de Game of Thrones ha sido pirateada (visualizada ilegalmente) alrededor de mil millones de veces, una cifra simplemente impresionante que demuestra el interés que genera la serie inspirada en los libros “A Song Of Ice And Fire” (“Canción de Fuego y Hielo”) de George R. R. Martin.

Haciendo un desglose en cifras concretas nos encontramos con un total de 1.029.787.668 de visualizaciones conjuntas (suma de todos los capítulos de la séptima temporada), de las cuales casi un 85% se produjeron a través de servicios de streaming no autorizados (sin los derechos de reproducción).

Revisando las visualizaciones de cada capítulo de forma individualizada nos encontramos con que el sexto fue curiosamente el más visto (184 millones de reproducciones), mientras que el séptimo y último de la temporada quedó en segundo lugar con 143 millones de reproducciones.

Si eres un seguir fiel dela serie ya sabes que tendrás que armarte de paciencia puesto que la próxima temporada podría no llegar hasta 2018 o 2019, y si nunca la has visto ahora es un buen momento para ponerte al día ya que tienes tiempo de sobra hasta que arranquen los últimos capítulos de la serie.

Más información: BusinessInsider.