Las pantallas MicroLED son fáciles de producir, pero muy caras

El fabricante PlayNitride ha confirmado que las pantallas de tipo MicroLED no son tan difíciles de fabricar como se creía, aunque por desgracia los costes productivos son elevados y ello las aleja del mercado de consumo general, al menos de momento.

Si no sabes en qué consiste la tecnología MicroLED no te preocupes, te lo explicamos. Es una tecnología aplicada a pantallas mLED que consiste en matrices de LEDs microscópicos que forman los conjuntos individuales de píxeles.

Haciendo una comparación con los clásicos paneles LCD las pantallas mLED ofrecen mejor contraste, tiempos de respuesta superiores y una mayor eficiencia energética. Si ponemos todo esto en conjunto nos daremos cuenta de que estamos ante una tecnología que ofrece una gran potencial y que podría dar lo mejor de sí en dispositivos móviles.

Charles Li, CEO de PlayNitride, ha confirmado que en sus pruebas han obtenido una tasa de éxito del 99% en la transferencia en masa de chips MicroLED, manteniendo una velocidad de 10 segundos por cada 200.000 chips MicroLED transferidos.

Con ese dato estiman que la producción de un panel MicroLED de 5 pulgadas podría llevar aproximadamente unos diez minutos, una buena noticia que sin embargo viene acompañada de otra mala, el precio.

El ejecutivo de la compañía taiwanesa ha confirmado que actualmente un panel MicroLED de 5 pulgadas tiene un coste aproximado de 300 dólares, una cifra que supera de largo los 70-80 dólares que cuesta un panel AMOLED y los 15 dólares que vale un LCD.

Los costes frenan la adopción masiva de esta tecnología en smartphones, pero se comenta que podría hacer un debut inicial en otros sectores como el de la automoción para extenderse posteriormente a smartphones y otros gadgets de vestir.

Podemos sacar en claro que hasta que no se consiga un abaratamiento de los costes de producción los paneles MicroLED no podrán utilizarse de forma masiva en el mercado smartphone, y de momento no parece que se vaya a conseguir a corto plazo.

Más información: Fudzilla.