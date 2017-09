Cuando la firma canadiense anunció el BlackBerry Priv generó sensaciones contrapuestas. No había duda de que estábamos ante un smartphone muy interesante, sobre todo para el sector profesional, y que contaba con una serie de elementos diferenciadores como su “Android seguro” y el teclado físico.

Sin embargo con el BlackBerry Priv los de Ontario tomaron una serie de decisiones erróneas que al final acabaron reduciendo considerablemente el potencial de un smartphone prometedor.

Una de las más importantes fue el precio de venta, ya que el BlackBerry Priv tenía un coste muy elevado que lo colocaba incluso por encima de los smartphones tope de gama del momento (hablamos de finales de 2015), y sin embargo no contaba con un conjunto de especificaciones a la altura de aquellos (montaba un Snapdrgon 808 en vez de un Snapdragon 810).

BlackBerry no hizo bien las cosas y no supo mover precios a tiempo, pero además el soporte a nivel de software que recibió el BlackBerry Priv ha sido un auténtico desastre. A día de hoy dicho smartphone se mantiene en Adroid M (6.0.1) y no va a recibir ni Android N ni Android O.

La firma canadiense lo ha confirmado y ha querido justificarlo aludiendo a lo complejo que resultaría llevar a cabo la actualización de dicho terminal. Es evidente que ya no es un terminal estrella y que no les interesa invertir recursos en lanzar una nueva versión de Android para el BlackBerry Priv.

Esta situación podría repetirse con los recientes DTEK 50 y DTEK 60 fabricados por TCL, ya que BlackBerry “no pudo” confirmar si iban a ser actualizados a Android N o Android O.

Con todo la compañía dijo que seguirán liberando actualizaciones de seguridad para mantener sus terminales protegidos, aunque esto no cambia el hecho de que utilizan un sistema operativo cuya última versión fue lanzada a finales de 2015.

