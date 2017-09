Requisitos de The Evil Within 2, nuevo vídeo con su lado más épico

Tenemos una buena dosis de información del próximo proyecto de Shinji Mikami, el “padre” de la franquicia Resident Evil. Por un lado hemos podido ver un listado con los requisitos de The Evil Within 2, divididos en mínimos para ejecutarlo, mínimos para una experiencia aceptable y recomendados.

Además de los requisitos de The Evil Within 2 también hemos visto algunos detalles interesantes sobre el desarrollo del juego y también sabemos qué es la sustancia blanca que aparece en el mismo.

Según los propios responsables del proyecto la sustancia blanca es un componente propio del sistema STEM y sobre ella se crean todos los elementos del mismo, incluidos desde los enemigos hasta las construcciones y los objetos.

También hemos podido confirmar que el juego ofrecerá misiones secundarias para dar una mayor libertad al jugador, aunque deberemos tener cuidado con las señales que seguimos en el juego ya que no todas será buenas. Algunas nos llevarán los rincones más oscuros del subconsciente de Sebastián Castellanos.

Antes de terminar os dejamos con los requisitos de The Evil Within 2 y os recordamos que su lanzamiento está previsto para el 13 de octubre en Xbox One, PS4 y PC.

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU con cuatro hilos (C ore 2 Quad, Phenom II X4).

4 GB de RAM.

GTX 460 o HD 5850 con 1 GB de VRAM.

50 GB de HDD.

Requisitos básicos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Core i3 serie 4000 o FX 4000.

6 GB de RAM.

GTX 750 TI o HD 7850 con 2 GB de VRAM.

50 GB de HDD.

Requisitos recomendados