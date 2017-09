Blizzard nació gracias a un préstamo de 15.000 dólares de una abuelita

Durante la BlizzCon de este año Mike Morhaime ha querido hacer un poco de memoria histórica sobre los orígenes de la compañía y ha comentado que Blizzard nació gracias a un préstamo de 15.000 dólares, un “crédito” que vino directamente de su abuela.

Es curioso pero totalmente real, podemos decir que Blizzard nació gracias a la abuela de Mike Morhaime, co-fundador y presidente de la compañía de Irvine que tantos clásicos nos ha dado desde su creación a prinicpios de los noventa.

“Para poder obtener mi aportación de 10.000 dólares tuve que pedir prestados 15.000 dólares a mi abuela. No me cobró ningún interés, todo un detalle por su parte. Esto fue antes de que tuviéramos nada, no habíamos desarrollado ningún juego, estábamos empezando”.