Tesla presentará su camión eléctrico el 26 de octubre

El propio Elon Musk ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que presentarán oficialmente su camión eléctrico el próximo día 26 de octubre, es decir dentro de poco más de un mes.

Sabíamos que Tesla estaba trabajando en este proyecto desde hacía algunos meses, aunque la información había sido bastante escasa y ya se sabe que con proyectos tan ambiciosos lo más normal es que los plazos nunca se lleguen a cumplir del todo.

En cualquier caso es una buena noticia ya que confirma que la compañía de Elon Musk puede seguir con relativa facilidad las hojas de ruta que se marca, y que su camión eléctrico será una realidad muy pronto.

No obstante es importante tener muy en cuenta que el hecho de que vayan a presentar dicho camión no implica que el mismo vaya a estar disponible desde el primer día. Lo más probable es que se trate de un anunció para “motivar” al mercado y a los accionistas, y que la producción del mismo tarde algunos meses en alcanzar un nivel “óptimo”.

Este escenario es el mismo que se ha producido con el Tesla Model 3, un coche que como sabemos posiciona como un sedán eléctrico de lujo pero “económico” y que también fue anunciado recientemente, aunque su producción todavía es bastante floja y la compañía de Elon Musk ha reconocido que no podrá cubrir adecuadamente la demanda hasta 2018.

Por lo demás merece la pena destacar que Elon Musk ha calificado este proyecto de camión eléctrico como “una bestia que vale la pena ver”. Marcamos la fecha del evento en nuestra agenda y como siempre estaremos atentos para contaros todos los detalles.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 de septiembre de 2017