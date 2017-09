Facebook confirma que no piensa desarrollar su propio coche

La conocida red social ha confirmado en el Frankfurt Motor Show a través de su directora de operaciones, Sheryl Sandberg, que no tienen la más mínima intención de desarrollar su propio coche, una noticia que ha dado aportando un pequeño toque de humor:

“Os traigo muy buenas noticias; somos la única compañía de Silicon Valley que no está desarrollando su propio coche”.

Está claro que desarrollar un coche y lanzarse al mercado del automóvil es un objetivo complicado, de hecho basta ver que incluso un gigante como Apple tuvo que desistir y acabó por centrarse en el lado del software aplicado al mundo de la automoción.

Con esto en mente no nos extraña que Facebook no tenga interés en diseñar y producir su propio coche, pero esto no significa que no tenga intereses en dicho mercado.

La firma estadounidense está actuando como promotora de “una nueva movilidad mundial”, un proyecto con el que buscan innovar en sectores como la conducción autónoma y los coches eléctricos apostando por el trabajo conjunto de fabricantes de coches, empresas del sector tecnológico y startups.

Parece que la apuesta de Facebook es similar a la que acabó haciendo Apple, aunque es evidente que esto no quiere decir que la compañía haya descartado totalmente la posibilidad de lanzarse al mercado del automóvil.

De momento Google ha sido la única empresa dedicada a la tecnología que ha desarrollado un coche autónomo totalmente funcional, el Waymo, un proyecto que ha permitido a los de Mountain View conseguir grandes avances durante los últimos años.

Más información: Neowin.