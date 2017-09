BlackBerry podría sorprendernos con un smartwatch

La compañía canadiense ha llegado a un acuerdo de patentes con Timex, un movimiento que ha disparado todas las alarmas y ha dado pie a rumores que sugieren que BlackBerry podría lanzar un smartwatch en colaboración con dicha firma.

Por desgracia el contrato que han firmado ambas compañías no revelan detalles precisos así que no podemos confirmar esa información, pero sabemos que es un acuerdo importante, que Timex pagará por tener acceso a un portafolio de unas 40.000 patentes y que las mismas están relacionadas con “comunicaciones inalámbricas, infraestructura de redes, acústica, mensajería, software empresarial, sistemas operativos, virtualización y ciberseguridad”.

¿Y por qué decimos que podría haber un smarwatch BlackBerry en camino?

Pues porque Timex es una compañía relojera, porque las patentes permitirían crear sin problemas un dispositivo de ese tipo y porque en el texto del acuerdo se indica que podría ser utilizado “para la creación de diferentes productos”.

La jefa de comunicaciones corporativas de BlackBerry, Sarah McKinney, ha dicho que no tienen nada que comentar de momento, pero está claro que no se habría adoptado un acuerdo de este calibre si no hubiera algo importante detrás de él.

Sólo el tiempo dirá si acabaremos viendo un smartwatch desarrollado de forma conjunta por Timex y BlackBerry, aunque de momento todo parece apuntar a que es algo muy probable.

Cabe preguntarse llegados a este punto si además es buena idea lanzar un producto de este tipo, y lo cierto es que viendo la situación que vive actualmente el sector smartwatch y los problemas que han tenido gigantes como Samsung, Sony, LG y Motorola para hacerse un hueco la respuesta más sensata es un no.

