Google ha ofrecido publicidad dirigida basada en odio y racismo

Los chicos de BuzzFeed News han llevado a cabo una investigación bastante interesante que confirma que Google ha ofrecido servicios de publicidad dirigida basada en odio y racismo, aunque al final han reconocido su error y han acabado tomando medidas.

En su investigación BuzzFeed News compró una campaña de publicidad dirigida a usuarios que hicieran búsquedas como “por qué los judíos lo arruinan todo” y otros términos racistas relacionados con el pueblo judío.

La campaña fue aceptada y cuando se realizaban búsquedas el propio servicio de Google hacía sugerencias de búsqueda con frases como “los judíos son malvados” o “los judíos son parásitos”.

Como habréis podido imaginar una vez que Google fue alertada por BuzzFeed News procedió a retirar la campaña e hizo una buena limpieza de las palabras clave y de las sugerencias de búsqueda, aunque mantuvo algunas que también podrían considerarse racistas como por ejemplo “la gente negra lo destroza todo”.

En un comunicado oficial los de Mountain View comunicaron a BuzzFeed News que retiraban su campaña porque:

“Valoramos la diversidad y el respeto por los demás, por lo que nos esforzamos por evitar ofender a los usuarios con anuncios o promocionar contenidos inapropiados para nuestra red de anuncios. Por favor, elimine cualquier contenido que promueva el odio, la intolerancia, el acoso, la intimidación, la explotación, la violencia o la autoflagelación”.

Desde que se confirmó lo ocurrido Google ha reconocido el problema y ha dicho que no dará excusas, simplemente tomará las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. La compañía suele ser tajante con aquellos que caen en conductas de odio y racismo tanto con AdSense como con los ingresos por publicidad en Youtube, así que no les vendría mal ser coherentes y autoaplicarse esa severidad.

Más información: BuzzFeed News.