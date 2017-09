Humble Bundle ha donado 100 millones de dólares a obras benéficas

Los chicos de Humble Bundle han confirmado que han conseguido todo un hito, y es que desde sus inicios han donado 100 millones de dólares a obras benéficas gracias a los packs de juegos y a numerosas ofertas que ofrecen a través de su portal de distribución digital, que como sabemos comercializa juegos que en la mayoría de los casos se activan en Steam.

Como sabéis los que nos leéis habitualmente Humble Bundle nos gusta por las ofertas periódicas con juegos a buen precio que presenta cada cierto tiempo, pero también por ese papel social que juega y por como se ha comprometido a hacer del mundo lugar mejor gracias a la venta de videojuegos.

Cuando compramos un pack de juegos en Humble Bundle podemos destinar todo o parte del pago a diferentes ONGs, y lo mismo ocurre con una parte del importe que gastamos en la Humble Store, un doble sistema que como anticipamos ha permitido recaudar un total de 100 millones de dólares que han ido íntegros a obras benéficas.

No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que esos 100 millones de dólares se han conseguido en un periodo aproximado de siete años, ya que Humble Bundle nació en el año 2010.

En el vídeo que acompañamos podéis ver un resumen de las principales ONGs a las que ha ayudado el dinero conseguido por esta plataforma de distribución digital, y aprovechamos para recordaros que sigue en oferta el pack con juegos de SEGA, Atlus y Capcom.

La Humble Store además también ha abierto un periodo especial de rebajas para despedir el verano, en el que podréis encontrar una gran cantidad de títulos de los desarrolladores más importantes a precios muy asequibles.

The Humble community has now raised over $100,000,000 for charity! 🎉 See how you’ve made a positive impact on the world: pic.twitter.com/f8Xs89tbwn

— Humble Bundle (@humble) 15 de septiembre de 2017