Doce series de terror y fantasía para ponerte a tono en Halloween

The Walking Dead

Para terminar, cómo no, la referencia contemporánea en lo que a terror toca, con el indispensable matiz de estar hablando de muertos vivientes, zombis para los amigos. Y qué os puedo contar de The Walking Dead que no sepáis ya… ¿Que esta basada en un cómic? ¿Que es una de las series más populares desde hace años y se mantiene sin caer? ¿Que ha tenido tanto éxito que han sacado un spin-off? ¿Que la última temporada fue tan soporífera que como no remonten en esta no sé yo cuánto va a aguantar el invento? Sobran las palabras.

The Walking Dead está disponible en Sky, donde ya están emitiendo los nuevos capítulos de la octava temporada, y en Netflix, donde está disponible hasta la séptima.