Llega la semana del Black Friday 2017 ¡Lunes de ofertas!

Entramos en la semana del Black Friday 2017 que remataremos el próximo lunes con su equivalente on-line Cyber Monday. Fabricantes y minoristas adelantan estas jornadas masivas de compra con descuento con ofertas durante toda la semana y nosotros hacemos lo propio, con esta entrada que iremos actualizando hasta el jueves con las mejores promociones del día. El viernes remataremos con un especial que mantendremos actualizado durante todo el día para que no te pierdas nada.

Como siempre que hablamos de estas promociones masivas te recomendamos observar los consejos generales para aprovecharlas bien, especialmente en los aspectos de seguridad en la compra on-line y también en los precios. Nosotros intentaremos separar “el grano de la paja” porque no todo son tanta “oferta” como la publicidad indica. No te calientes, piensa en tus necesidades y al tiempo ve preparado para adquirir ese producto de precio irresistible que en principio no formaba parte de tus objetivos. Compara precios entre minoristas e intenta conocer el histórico de precios para asegurarte que la oferta es tal y no el timo de un vendedor aprovechado.

Afortunadamente, las cadenas que practican esta estratégica -como mínimo poco ética- son las menos y están localizadas. porque repiten año a año. Simplemente, evítalas. Dicho lo anterior, vamos con lo más interesante que vemos para hoy lunes. Algunos artículos a muy buen precio.

Lo anterior es sólo es una muestra de lo que se puede encontrar. Tienes un resumen con las promociones por fabricantes y minoristas en este artículo de ofertas Black Friday 2017. Recuerda, compara precios, siempre.

