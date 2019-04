El concurso de SEO del año

Esta entrada de año, tras la resaca de las navidades, todos aquellos que nos dedicamos al mundo SEO o al marketing digital nos topábamos con el evento SEO más importante de la historia, y sin duda el que marcará este 2019. Se trata de cantineoqueteveo, un concurso seo de habla hispana al que se puede participar desde cualquier lugar del mundo, pero sabiendo que las comprobaciones se harán en Madrid para seleccionar a los tres ganadores de los fabulosos premios en metálico y en forma de herramientas SEO.

Este concurso, del que todo el mundo, dentro del marketing online, habla, tiene unas reglas de participación bien sencillas, que puedes consultar en la dirección web; cantineoqueteveo.barcelona, un sitio web donde puedes empaparte de todo lo que has de saber acerca de este evento.

A modo de resumen diremos desde aquí que, para participar, solo debes inscribirte en una lista de mail que se ha elaborado para tal fin, cuya suscripción es totalmente gratuita, y luchar ferozmente para conseguir que tu sitio web posicione cantineoqueteveo en los tres primeros puestos de los puestos en los listados de Google cuando se haga la búsqueda el día 6 de mayo de 2019, fecha en que finaliza el concurso.

Solo debes tener en cuenta que solo se admiten dominios de nueva creación, ni expirados ni subdominios de wordpress o similares para evitar en flow que pudieran recibir. Por lo demás, están permitidas tanto las estrategias white hat como black hat, así que… ¡qué gane el mejor!

Los premios para los primeros clasificados son los siguientes. El primer ganador recibirá un premio en metálico de 7000 €, el segundo de 2000 € y el tercero de 1000 €, más otros premios en herramientas SEO. Además, quizás lo más interesante de este concurso y lo que está dando más que hablar, es que el ganador recibirá una propuesta de trabajo para entrar dentro de uno de los equipos SEO más importantes del momento, una agencia seo de posicionamiento web que es todo un referente en este país en el seo local y nacional.

Otros datos interesantes del concurso

Todos aquellos concursantes que quieran estar al tanto de todo lo que se cuece en el concurso seo del año, deben estar atentos a todos los canales informativos que se han abierto y estudiar las estrategias que están siguiendo los demás. En Telegram, por ejemplo, la famosa aplicación de mensajería instantánea, los participantes pueden estar constantemente informados de las últimas noticias relacionadas con el concurso, un chat que funciona a modo de foro, donde se irá actualizando todo lo que acontece.

Este concurso es no solo una gran oportunidad para demostrar tus conocimientos SEO, para darte a conocer y destacar, sino para codearte con los mejores, así que, aunque estés empezando y creas que no tienes ninguna oportunidad de ganar, es el mejor momento y una fabulosa oportunidad para que comiences a aprender.

Un concurso de esta magnitud te enseña en dos meses y medio más que cualquier curso de SEO avanzado que cueste una auténtica fortuna. No lo dudes y lánzate, tendrás la oportunidad de aplicar todas tus estrategias, observar a la dura competencia, te enfrentarás al SEO negativo, y a mucho más, un gran pozo de conocimientos al que asomarte y aprender.

¿Te queda alguna duda? ¿Te has decidido ya a participar? ¿Has comenzado ya tu estrategia SEO? ¿Qué resultados está teniendo hasta ahora? Recuerda que todo puede cambiar en el último momento y que solo se tendrán en cuenta los resultados que se obtengan el día 6 de mayo cuando se realice la comprobación desde Google.es para la búsqueda desde la comunidad de Madrid en la versión escritorio.

Demuestra tu valía a través de este concurso, no importa si ganas o no, ¿Quién sabe quién puede estar observando tus movimientos? Se trata de una oportunidad única para que tu trabajo gane visibilidad dentro del mundo SEO, y es que tienes mucho que ganar, aunque no quedes en las primeras posiciones. Los afortunados que sí consigan posicionar sus sitios webs en los primeros puestos podrán ganar hasta 10.000 € en metálico, y es que los premios sí son acumulables y un único participante se puede llevar los tres premios si consigue alcanzar los tres primeros puestos, difícil, pero no imposible.

No lo olvides, este concurso que está llamado a ser el evento Seo más importante del año comenzó el pasado 19 de febrero y finalizará el próximo 6 de mayo, no te pierdas detalle de todo lo que podremos ver de mano de los expertos.

Si quieres asesoramiento, no lo dudes y entra en cantinequeteveo.barcelona para solucionar tus dudas o para recibir cualquier tipo de información sobre posicionamiento web, seo local… una agencia que conseguiría hacer destacar tu sitio web sobre todos los demás.