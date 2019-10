¿Sabes cómo escoger el mejor software para tu empresa?

ERP, CRM, Gestor de Proyectos… son solo algunos de los programas que suelen poner su foco de mira en las empresas, independientemente de su tamaño. Y es que en tiempos de «transformación digital», fiar la contabilidad o la gestión de clientes a programas como Word y Excel en la mayoría de los casos ha pasado a mejor vida.

Sobre todo cuando cada son más las opciones disponibles para los usuarios de empresa, tanto si prefieren almacenar su información corporativa en sus propios servidores como si sobre todo, no tienen ningún problema a la hora de confiar en el cloud.

Esta amplitud de opciones sin embargo, no está exenta de problemas. El principal, que puede no resultar precisamente sencillo es coger la opción más adecuada. ¿Qué producto se adapta mejor a mis necesidades? ¿Cuál me va a ofrecer una mejor relación calidad-prestaciones/precio? ¿Qué proveedores son de confianza?

Si hasta hace poco encontrar la mejor opción pasaba por opciones tan poco tecnológicas como el boca a boca o en el mejor de los casos, los anuncios en Internet/redes sociales, afortunadamente ahora contamos con opciones mucho más interesantes para descubrir esa herramienta informática que puede encajar como un guante en nuestra empresa.

Este es el caso de Appvizer, una startup y Revista SaaS b2b que ha hecho de la recomendación del mejor software de gestión empresarial su modelo de negocio. En este sentido, en la publicación encontramos todo tipo de contenidos y recomendaciones de software relacionados con la organización y la planificación de negocios, finanzas y contabilidad, gestión de las relaciones con el cliente, colaboración empresarial, analítica y business intelligence, recursos humanos, marketing, etc. Todo para evitar que las empresas no cometan los principales errores en los que pueden incurrir cuando se embarcan en la búsqueda de un nuevo software.

Seis errores seleccionando software empresarial

¿Pero cómo seleccionamos el mejor software? Cada empresa es diferente y tiene sus propias particularidades, su forma de trabajar, así que no hay una regla universal. Pero esto no quita que la mayoría cometan los mismos errores a la hora de seleccionar su software profesional. Los principales son los siguientes:

No estar al tanto de las necesidades de la empresa: Un software es una herramienta que se utilizará durante mucho tiempo, por lo que hay que hacer una previsión de futuro. Por eso, es necesario contemplar que la compañía puede crecer, por lo que la solución tiene que poder abarcar todo lo que se demande posteriormente.

No saber qué software necesita: Ante la gran cantidad de opciones que hay en el mercado, es posible que el usuario no sepa detectar bien qué tipo de solución o qué características le interesan.

La oferta más económica: En el proceso de búsqueda de un software es posible que muchas empresas se sientan “atraídas” por aquellas soluciones que ofrezcan un precio más económico. En el terreno empresarial, rara vez se cumple la regla de bueno, bonito y barato.

Ignorar el servicio de postventa: Muchas veces hay un aspecto que no se tiene en cuenta a la hora de adquirir un nuevo software: el servicio de postventa. Y sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta para no tener sustos con lo que respecta al mantenimiento, la asistencia y la formación.

Ignorar a los empleados: En el proceso que implica la búsqueda de un software es esencial implicar a todo el equipo.

Olvidarse del asesoramiento profesional: Muchos empresarios consideran que no es necesario contar con profesionales a la hora de encontrar una solución que se adapte a sus necesidades. Sin embargo, esto es un grave error, ya que se trata de un proceso complejo en el que es esencial un asesoramiento especializado.

Y precisamente, esto es lo que vamos a encontrar en Appvizer, una revista SaaS b2b y comparador de software profesional que nos va a ayudar a dar los primeros pasos para encontrar exactamente la aplicación que nuestra empresa necesita. ¿Le das una oportunidad?