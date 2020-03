Mailrelay es una empresa española que lidera el mercado de plataformas de mailing. El nacional, y más allá (hasta 300.000 clientes) ya que también ofrece en otros países unos servicios muy interesantes para aprovechar el marketing por correo electrónico.

El mailing sigue teniendo una tasa de efectividad superior a casi todas las herramientas de marketing on-line. Sin embargo, no todas las empresas saben sacarle todo el partido y acaban por renunciar a una tecnología que bien enfocada es una buena ayuda para potenciar imagen de marca, aumentar ventas y fidelizar clientes.

El problema es que este tipo de marketing exige conocimientos e inversión. Hay que construir y segmentar correctamente una base de datos; diseñar contenidos atractivos; descubrir los mejores días en los que realizar los envíos sin atosigar a clientes actuales o potenciales y «burlar» los filtros que pueden convertir las comunicaciones en SPAM o correo no deseado.

Si manejar con éxito el marketing digital, mailing incluido, sigue siendo todo un reto para muchos vendedores, la dificultad aumenta si hablamos de una pequeña-mediana empresa que no puede permitirse un presupuesto elevado en este concepto.

Ventajas de Mailrelay

Y aquí es donde entra un especialista como Mailrelay que ofrece una cuenta gratuita que permite un volumen de envíos de hasta 75.000 e-mails mensuales y la gestión de hasta 15.000 contactos. Es la mayor cuenta gratuita del sector español del mailing e incluye ventajas añadidas como:

Sin publicidad incluida en las newsletters.

Sin limitación de envíos diarios.

Sin limitación de funcionalidades (respecto a cuenta de pago).

Con soporte técnico.

Características de Mailrelay

Mailrelay ofrece una serie de características a tener en cuenta si quieres mejorar el marketing on-line por e-mail entre las que destacan las siguientes:

– Soporte técnico. Disponible por email, chat y teléfono, incluso las cuentas gratuitas cuentan con soporte técnico especializado y personalizado, que resuelve cualquier duda que pueda surgir.

– Tecnología. Incluso las cuentas gratuitas cuentan con la mejor tecnología de envío, incluyendo el algoritmo Smartdelivery que mejora los resultados de los mailings con cada envío realizado.

– Economía. Mailrelay dispone de unos precios muy económicos si quieres mejorar la cuenta gratuita.

– Sin publicidad. Ni siquiera las cuentas gratuitas incluyen publicidad, ni un logo, ni un enlace en el pie. Las newsletters y campañas de email serán enviadas tal como las diseñes.

– Sencillo Editor HTML. Fácil y rápido de usar (similar al que utiliza WordPress u otros CMS) para elaborar el e-mail y comprobar el nivel de SPAM sin conocimientos previos.

– Segmentación dinámica. Mailrelay ofrece una gran cantidad de características avanzadas con el editor de formularios de suscripción, autorespondedor gratuito, automatizaciones de e-mail. Plantillas de newsletter gratis, servidor smtp, tests A/B, envíos RSS, , API, filtros, envíos programados, un control de rebotes que limpia tu lista de suscriptores automáticamente y un largo etc.



¿Quieres aumentar ventas y fidelizar clientes y no encuentras la manera de potenciar tu marca? ¿Tus e-mails no funcionan porque acaban en las bandejas de SPAM? ¿Buscas introducirte en este «arte» del mailing y no sabes por donde empezar o no tienes suficiente presupuesto? ¿Quieres mejorar los resultados de tus servicios de marketing digital?

La solución la tienes a golpe de clic del ratón con la creación de una cuenta totalmente gratuita con Mailrelay, sin ningún compromiso, sin que incluyas tarjetas de crédito ni otro tipo de fórmula de pago, únicamente con un nombre y una cuenta de correo electrónico. ¡Pruébalo Gratis!