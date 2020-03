El CEO de NVIDIA, Jen-Hsun Huang, ha confirmado que no es un buen momento para anunciar productos importantes, toda una declaración de intenciones que afecta a las GeForce RTX 30.

Como recordarán muchos de nuestros lectores estaba previsto que NVIDIA anunciase su nueva arquitectura Ampere aprovechando el marco de la GTC 2020, pero la cancelación del evento por la pandemia del coronavirus de Wuhan ha dado pie a una serie de decisiones que implican un retraso en los planes del gigante verde que podría tener consecuencias impredecibles.

NVIDIA no piensa realizar ningún anuncio importante a corto plazo, así de simple. Habrá que esperar un tiempo prudencial hasta que la situación se empiece a normalizar a nivel internacional para que la compañía decida retomar sus planes y empiece a mostrar las novedades que tienen en desarrollo.

¿Llegarán las GeForce RTX 30 este año?

Creo que es la pregunta clave, y francamente es muy difícil de responder. El CEO de NVIDIA ha confirmado que tienen «nuevos e interesantes productos» que compartir con nosotros, pero que este no es un buen momento. Lo más interesante que podría mostrar ahora mismo NVIDIA es Ampere y, por extensión, las GeForce RTX 30.

La cancelación de todos los anuncios importantes por parte de NVIDIA y la situación de pandemia que vive el mundo actualmente sugieren que tendrán que pasar varios meses hasta que la situación se normalice. Con esto en mente es fácil pensar que la presentación de Ampere podría posponerse hasta la segunda mitad de este año, en el mejor de los casos, y la llegada de las GeForce RTX 30 no tendría lugar hasta finales de 2020 o principios de 2021.

Por fechas creo que tendría más sentido para los de verde esperar al CES de 2021 y presentar su nueva generación de tarjetas gráficas aprovechando el fantástico escenario que le brinda dicho evento en Las Vegas.

Quiero recordar, además, que ahora mismo NVIDIA mantiene una posición muy cómoda y que no tiene prisa por renovar generación gráfica, de hecho un pequeño retraso le viene incluso bien para limpiar el stock acumulado de las series RTX 20 y GTX 16. No obstante no debemos olvidar que AMD va a jugar un papel clave. Si la compañía que dirige Lisa Su logra presentar sus primeras tarjetas gráficas basadas en RDNA 2 en el tercer trimestre de este año puede que NVIDIA tenga que responder antes de lo previsto.