En el cine (09/20): ‘Pinocho’ vuelve a la gran pantalla

Con en el cine retomamos y renovamos nuestra sección de estrenos de cine, en la que te ofrecemos un adelanto de lo que se va a estrenar en las salas de España. Al estilo de Novedades VOD, pero con frecuencia mensual en lugar de semanal y únicamente con una selección con lo más destacado, porque ponerlo todo es imposible, tómate en el cine como un somero repaso a lo que viene.

En el cine es un complemento a nuestra información de entretenimiento habitual y como tal estará enfocado. Además, seguimos inmersos en la pandemia, así que tenlo en cuenta cuando veas algo que te interese, porque si bien todo lo que pongamos está confirmado, los planes y sobre todo las salas en las que se estrenará, pueden cambiar de un día para otro. Sin más, comenzamos con parte de lo que, esperamos, se podrá ver en los cines de España este septiembre de 2020.

Antebellum

Estreno previsto para el 2 de septiembre.

La vuelta al cole… esto, la vuelta al cine, comienza con terror, y no por el coronavirus o el precio de las entradas más palomitas, refrescos y chuches. Antebellum cuenta la historia de «una escritora de éxito que queda atrapada en una terrorífica realidad cuyo misterio debe resolver antes de que sea demasiado tarde».

100% Wolf: Pequeño gran lobo

Estreno previsto para el 2 de septiembre.

Ahora sí, la vuelta al cole se ameniza con el lanzamiento de un título de animación con el que atraer a las familias al cine: 100% Wolf: Pequeño gran lobo, una película en la que el pequeño Freddy Lupin deberá demostrar que está preparado para continuar con el orgulloso linaje de hombres lobo al que pertenece. Del directos de La abeja Maya.

After. En mil pedazos

Estreno previsto para el 4 de septiembre.

Drama romántico en el que dos jovenzuelos se enamoran, se desenamoran, aparecen terceros… After. En mil pedazos es la secuela de Atfer. Ahí es ná.

Un lugar tranquilo 2

Estreno previsto para el 4 de septiembre.

Un lugar tranquilo 2 es la secuela del éxito de 2018, una cinta de suspense y terror con bichos de por medio, al estilo de A ciegas o más bien, de The Silence. Dirigida por John Krasinski (The Office) y protagonizada por su mujer, Emily Blunt (El regreso de Mary Poppins), no vayas a ver si no has visto antes la primera. Y recuerda: si no te oyen, no te pueden atrapar.

Operación Camarón

Estreno previsto para el 11 de septiembre.

En septiembre caen varias películas españolas de las intensitas, pero si te vas más la farra, Operación Camarón parece una candidata ideal para pasar el rato rápido y echarte unas risas en el proceso. Y es que hablamos de una comedia al uso con un reparto de caras muy conocidas por estos lares en la que Julián López (La hora chanante, Muchachada Nui) tendrá que infiltrarse es una peligrosa banda de narcotraficantes.

Pinocho

Estreno previsto para el 18 de septiembre.

Con un gran retraso con respecto a lo esperado, por fin llega a los cines españoles Pinocho, adaptación italiana del clásico de Carlo Collodi a cargo del realizador Matteo Garrone (Gomorra) con Roberto Benigni (La vida es bella) en el papel de Geppetto. La crítica anda dividia y hay quien la acusa de feísmo, así que ojo.

The King’s Man: La primera misión

Estreno previsto para el 18 de septiembre.

The King’s Man: La primera misiónes la tercera parte de la serie ‘Kingsman’ de Matthew Vaughn, y como en el resto lo que cabe esperar es un reparto brillante y una historia de acción y humor. No obstante, con este entrega la historia se remonta a los orígenes de esta peculiar agencia británica cuyo cometido es proteger al mundo de las mentes criminales más audaces y mortíferas.

Urubú

Estreno previsto para el 18 de septiembre.

Una de suspense española, ambientada en la inconmensurable selva amazónica y con el urubú albino de fondo, un pájaro tabn singular como el paisaje en el que vive. Urubú es el primer largometraje de Alejandro Ibáñez, hijo del maestro del terro clásico español, Chicho Ibáñez Serrador.

Dragon Rider

Estreno previsto para el 25 de septiembre.

Su estreno estaba previsto en realidad para mucho antes, se terminí retrasando hasta agosto… y se volverá a intentar en septiembre. De factura alemana, Dragon Rider era una de las apuestas de animación infantil más ambiciosas del cine europeo para este 2020, pero… Quizás lo siga siendo, quién sabe.

Black Beach

Estreno previsto para el 25 de septiembre.

Otra española de suspense, ambientada también en un contexto internacional y con mucha tensión de por medio. Es lo que ocurre cuando te toca mediar en un secuestro para que salga adelante un contrato millonario. Black Beach está protagonizada por Raúl Arévalo (La isla mínima) y Candela Peña (Princesas).

La divina misericordia

Estreno previsto para el 25 de septiembre.

Este docudrama polaco sobre la vida de la polaca María Faustina Kowalska, venerada por la Iglesia Católica como santa después de que supuestamente tuviese visiones de Jesucristo y presagiara cosas que se hicieron realidad, tenía que haberse estrenado el pasado abril, pero… el Señor no lo quiso y La divina misericordia llegará a los cines al acabar el mes.



Lupin III: The First

Estreno previsto para el 25 de septiembre.

¿Fan del anime? A finales de mes se estrena Lupin III: The First, una nueva adaptación del clásico ladrón de guante blanco ‘Lupin III’. Lo hace, además, con un nuevo estilo de animación 3D realmente conseguido para las atrocidades que se han visto últimamente (véanse Los Caballeros del Zodíaco de Netflix… o mejor no). Aunque el tráiler no lo esté, la película viene doblada, don’t worry!.

Rifkin’s Festival

Estreno previsto para el 25 de septiembre.

Rifkin’s Festival es la nueva película de Woody Allen y se estrenará el próximo 18 de septiembre, un poco antes de que llegue al resto de cines, en el marco del Festival de San Sebastián, ciudad donde se rodó y donde transcurren las aventuras amorosas del matrimonio compuesto por Gina Gershon (Showgirls) y Christoph Waltz (Malditos bastardos). De esta, sin embargo, aún no se ha publicado el tráiler.