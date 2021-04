Descubre la tarifa de fibra con la que ahorrarás más de 100 euros al año

¿Estás pensando en cambiar de proveedor de Internet, pero no te atrae la idea de ponerte a buscar y comprar las tarifas de cada uno, rebuscar en la letra pequeña a ver dónde está la trampa, etc? No te preocupes, porque la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años y encontrar ofertas de fibra y móvil que te convenzan es ahora mucho más fácil de lo que era antes.

Ya no tienes por qué conformarte con lo que las grandes del sector tengan a bien ofrecerte, gracias a la aparición de compañías como Adamo, un operador de vocación nacional, pero con un enfoque de negocio regional y local que desde 2007 no ha dejado de ampliar su red de fibra óptica a lo largo y ancho de España, prestando especial atención a las zonas rurales y con condiciones insuperables.

Adamo es cada vez más y mejor conocida por llegar a donde otros no llegan, pero también por hacerlo con unas ofertas que te harán replantearte cualquier cosa que tengas contratada ahora mismo, vivas en un pueblo o en una gran ciudad. Su principal aliciente es el equilibrio entre la calidad y el precio de sus planes de fibra y móvil, en los que destaca una velocidad de auténtico órdago.

La oferta de Adamo: velocidad, flexibilidad y precio

La oferta de Adamo se reparte en tres planes diferentes, diseñados para cubrir todas las necesidades de sus clientes, sean cuales sean:

El plan Fibra Esencial incluye 50 Mbps de velocidad de descarga y 5 Mbps de velocidad de subida.

El plan Fibra Fast, el más popular de su oferta, alcanza los 1.000 Mbps de velocidad de descarga y 600 Mbps velocidad de subida.

Para los usuarios más exigentes está el plan SuperFast, cuya velocidad de descarga y subida es de 1.000 Mbps.

Todos estos planes se complementan con sus correspondientes paquetes de telefonía, incluyendo fijo y móvil, ambos con llamadas ilimitadas y con la posibilidad de añadir líneas de móvil bajo demanda con paquetes de datos que van de los 9 a los 23, 50, 80 GB o lo que necesites. Y sin imposiciones, ya que puedes elegir entre fibra, fijo y móvil, fibra y fijo, fibra y móvil o solo fibra.

Sin embargo, si lo que buscas no es solo un gran servicio (Adamo trabaja con su propia infraestructura, por lo que no depende de terceros para atender incidencias u ofrecer la mayor calidad allí donde está presente) y velocidad, sino que además te importa y mucho cuánto te va a costar, el precio de los planes de fibra y móvil de Adamo se cuentan entre los más competitivos del mercado.

Así, el pack básico de fibra, fijo y móvil de Adamo consta de fibra a una velocidad de 1.000 Mb, llamadas de fijo y móvil ilimitadas y 23 GB de datos por un precio final de 50 euros al mes, lo que supone un ahorro de más de 100 euros al año comparándolo con las ofertas equivalentes que mantienen los grandes operadores fuera del periodo de promoción de entrada.

No obstante, como ya hemos señalado, Adamo te permite elegir qué vas a contratar, para que tu presupuesto se destine íntegramente a lo que necesitas y a nada más. Y sí, también tienen promociones en Adamo y la que acaban de lanzar te interesa, porque si contratas antes del 30 de abril cualquier plan de fibra y móvil, el Internet te sale gratis durante cuatro meses, solo pagas el móvil.

En definitiva, contratar el mejor Internet está a día de hoy al alcance de cualquiera gracias a compañías como Adamo, así que no te marees más intentando desentrañar las complejas y confusas ofertas de los grandes operadores: comprueba si la cobertura de Adamo llega a tu zona y elige el plan que más te convenga para disfrutar esta primavera y verano de la mejor conexión a Internet al mejor precio.