¿Te has preguntado en alguna ocasión cómo encontrar un VPS barato al mejor precio? Si la respuesta es sí, te interesa mucho lo que tenemos que contarte, y si la respuesta es no, entonces lo más probable es que todavía no te hayas planteado nunca todos los usos que, ya sea para un uso personal o profesional, puedes darle a tener tu propia máquina virtual, a tu servicio, y con disponibilidad 24/7 en Internet.

Así, quizá lo mejor sea, antes de hablar de cómo encontrar un VPS barato, aclarar conceptos, pues a día de hoy es posible que ya estés pagando por algún servicio que te ofrece alguna de las funciones de las que podrías disfrutar con un VPS, sin saber que con tu propia infraestructura online podrías, por un precio mucho más económico de lo que puedas pensar, tener mucho más.

Cuando hablamos de servidores en Internet, todos pensamos en enormes armarios llenos de sistemas de alto rendimiento, algo que evidentemente no es barato. Sin embargo, lo que no tanta gente sabe es que en la inmensa mayoría de de las ocasiones, lo que se está ejecutando en esos equipos son múltiples instancias de máquinas virtuales. Esto se hace por varios motivos, que van desde la seguridad (por el aislamiento entre el anfitrión y dichas máquinas virtuales, así como entre éstas) hasta el máximo aprovechamiento de los recursos.

Así pues, cada una de esas instancias que se ejecutan en dichas máquinas es, por definición, un servidor virtual, y al contratar un VPS barato lo que obtenemos es un control prácticamente absoluto sobre dicha instancia. En la misma podremos instalar el sistema operativo que queramos y, sobre éste, poner a funcionar cuantos servicios necesitemos: desde nuestra propia web hasta un servidor de Minecraft para jugar con nuestros amigos. Esa máquina virtual, ese servidor online es nuestro y, por lo tanto, podremos emplearlo del mismo modo que si tuviéramos un servidor real en casa o en la oficina.

Con ciertas diferencias, eso sí. Si en alguna ocasión te has planteado poner en marcha tu propio servidor, ya sabrás que el coste de despliegue del mismo es elevado, lo mismo que ocurre con sus costes operativos (consumo eléctrico, mantenimiento, etcétera) y, salvo que hagas una enorme inversión, difícilmente podrás disponer en casa de todas las medidas de seguridad que ofrece una sala fría (la sala en la que se alojan los servidores en un CPD): sistemas de alimentación ininterrumpida, acondicionamiento término, conectividad redundante, etcétera. Hablemos claro, las condiciones de seguridad que ofrece un servicio de VPS en España no son replicables en el entorno doméstico ni en entornos SOHO (Small Office-Home Office).

Y en este punto hay que introducir un matiz importante, que ya se ha mencionado anteriormente. Hay personas que confunden VPS con un hosting, un servidor de juegos, un servicio de almacenamiento de archivos, etcétera. Todos estos servicios, claro, se ejecutan sobre servidores, pero en todos casos el control que tenemos sobre dichas máquinas es muy limitado, pues se limita a que, generalmente a través de un panel de control o una interfaz específica, podamos llevar a cabo las funciones para emplear dicho servicio.

Con un VPS, sin embargo, tendremos acceso completo a la máquina virtual, en la que podremos desplegar el sistema operativo que queramos y, sobre el mismo, pondremos en marcha los servicios deseados. Y sí, efectivamente, esto significa que si hasta ahora has pagado por varios servicios, como uno de alojamiento web, otro de correo electrónico y un servidor de Minecraft para jugar con tus amigos, con un VPS podrás desplegar todos esos servicios en tu servidor personal y, de ese modo, reducir costes sin renunciar a nada.

El problema es que muchas personas todavía piensan que el coste de un VPS pone estos servicios fuera del alcance de particulares, profesionales independientes y pequeñas empresas. Y es un problema porque es una percepción errónea, como puedes ver en la siguiente imagen:

Desde tan solo cinco euros al mes, puedes tener un VPS en España, con el que satisfacer esas necesidades, ya sean personales o profesionales.

¿Cómo funciona un VPS?

Otra creencia extendida es que gestionar un VPS es algo muy complicado. Es cierto e indiscutible que requiere de ciertos conocimientos, pero muchos de ellos están relacionados con la gestión de los servicios instalados en el servidor, no con la administración del mismo. Y es que, en el caso de un servicio de VPS en España como el que ofrece GINERNET, contaremos con un panel de control desde el que podremos llevar a cabo todas las funciones de administración.

Desde el mismo es posible instalar, con un solo click, varias distribuciones de Linux (CentOS, Debian y Ubuntu) y, en caso de tener otra preferencia, será posible realizar la instalación desde una imagen ISO del sistema operativo, por lo que no existe ninguna limitación a este respecto.

Una vez instalado el sistema operativo, ya solo será necesario desplegar en el mismo los servicios deseados y, con la dirección IP propia asignada al servidor, ya podrás acceder al mismo, así como compartir todos los servicios que desees con las personas que quieras.

Para profesionales y empresas, un VPS barato es la mejor opción, pues plantea una enorme reducción de costes, a la que hay que sumar que evitar la inversión en infraestructura reduce sustancialmente los gastos de capital (CapEx), permitiendo adoptar en su lugar el modelo de gastos operativos (OpEx), que facilita sustancialmente la planificación económica, elimina la necesidad de calcular amortizaciones, etcétera. Sin contar, claro, con que elimina la barrera de entrada que supone, en muchos casos, la inversión inicial.

En este contexto, además, no debemos pensar que VPS barato sea sinónimo de limitaciones. Por eso es fundamental optar por algún servicio que nos permita contratar, si lo necesitamos, más direcciones IP, protección frente a ataques DDoS, mejoras en la máquina contratada y demás. Además, contar con un VPS en España nos garantiza el acceso más rápido a sus recursos, algo que puede marcar la diferencia en muchas ocasiones.

Y para particulares que, hasta ahora, no se lo habían planteado, un VPS barato también puede ser una interesante alternativa a alguno de los servicios que tengan contratados en la actualidad. Por ejemplo, un servidor de Minecraft oscila entre los 5 y los 25 euros, dependiendo del procesador, la cantidad de RAM, el tipo de soporte de almacenamiento y la velocidad de conexión. Con un VPS en España, que ofrezca almacenamiento SSD y conexión de alta velocidad, por ese mismo o incluso por menos dinero podremos tener un servidor de propósito general que, además de para alojar nuestras partidas, nos permita también mantener otros servicios.

Así, sea con fines profesionales o particulares, un VPS barato abre un mundo de posibilidades que merecen ser valoradas. Y es que quizá a día de hoy ya estés gastando más dinero en otros servicios que, con un VPS, podrías tener cubiertos y además administrados por ti mismo.