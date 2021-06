Gestión en la nube, el presente para las pymes

La gestión del día a día de una empresa no es algo sencillo en absoluto. Los trabajadores que forman parte activa de la misma son conscientes de ello, y lo mismo ocurre con autónomos y emprendedores, que ya han tenido que enfrentarse a una parte de la enorme complejidad que puede alcanzar la actividad administrativa y de gestión que subyace bajo la actividad de producción. Contabilidad, facturación, nóminas… si el coche es el vehículo que nos traslada, administración es el motor que se responsabiliza de que el coche se mueva cuando pisamos el acelerador. Y claro, para la mejor gestión es imprescindible contar con las herramientas adecuadas, como las soluciones de Sdelsol.

Y no es un trabajo sencillo, pese a que hay una creencia extendida de ello. Muy al contrario, es una actividad que exige de un excepcional grado de meticulosidad. Pondré un ejemplo muy claro: si yo me equivoco y, por ejemplo, escribo «hay» cuando debería escribir «ahí» en una noticia, evidentemente el error puede deslucir un poco el resultado, pero la peor consecuencia posible serán algunos comentarios en los que se hace alusión a mi error, y al verlo podré entrar al editor, modificar la noticia y el problema estará resuelto.

Si una persona responsable, por ejemplo, de la gestión de las nóminas, comete un error similar al mío, solo que en vez de errar en una palabra lo hace en un número, las consecuencias pueden ser mucho peores. Desde empleados que reciben una nómina y un ingreso incorrectos hasta retenciones mal aplicadas, que más adelante se traducirán en un problema con la Agencia Tributaria y/o con la Seguridad Social.

Esto siempre ha sido así, pero la pandemia lo ha complicado todo mucho más. El despliegue del teletrabajo ha afectado, por igual, a todos los departamentos de las empresas, sean estas grandes corporaciones internacionales o humildes pymes que dan cada día lo mejor de sí. Y el impacto del teletrabajo en administración, en aquellos entornos en los que no se había planificado previamente el trabajo remoto, puede ser colosal.

Y es que imaginemos una pyme cuyas herramientas de gestión son aplicaciones locales, es decir, que se ejecutan exclusivamente en un PC, o en varios dentro de una red local. ¿Qué ocurre cuando los trabajadores dejan de encontrarse en dicha red y, en su lugar, están trabajando desde sus casas? Que el modelo deja de ser operativo y, lo que es peor, se abren las puertas a «parches» que en la mayoría de los casos son, como decían U2 en Who’s gonna ride your wild horses, «an accident waiting to happen, a piece of glass left there on a beach«.

Gestión en la nube: La gran solución

Aunque hay casos concretos en los que emplear herramientas en local es una necesidad, la gran mayoría de empresas de todo tipo y tamaño pueden dar el salto a la nube, una transición gracias a la cual los problemas ocasionados por el despliegue no planificado del teletrabajo se mitigan prácticamente por completo, y se evitan esas soluciones de emergencia que, en el mejor de los casos, se traducen en una evidente pérdida de eficiencia y productividad. ¿Y en el peor? Seguro que ya te lo imaginas.

El problema es que todavía hay muchas empresas, especialmente pymes, que tienen dudas sobre los servicios en la nube, tanto en lo referido a la fiabilidad de emplear estas plataformas como al coste de las mismas. Por alguna razón se ha generalizado la errónea creencia de que la nube es patrimonio exclusivo de las grandes empresas cuando, en realidad, es justo a la inversa. Los precios de los servicios en la nube se escalan para que cualquier compañía pueda acceder a los mismos.

El primer punto es un poco más complejo. Las legislaciones española y europea son bastante exigentes en lo referido a la gestión de los datos, por lo que la opción más recomendable es optar por un proveedor europeo, o mejor aún español si es posible, pues esto nos indicará que se rige por las mismas condiciones legales que nosotros, y que ha preparado sus servicios para que podamos operar con tranquilidad.

Un ejemplo perfecto de ello es, como indicábamos al principio, Sdelsol, una empresa jienense especializada en el software de gestión, con soluciones como Factusol para la gestión de facturas y control de stock/servicios, Contasol, para la contabilidad general y Nominasol, para la gestión de nóminas y seguros sociales, y que ofrece sus soluciones tanto en modalidad de software autogestionado en local como en la nube. Por un precio siempre escalado a las necesidades de cada empresa, los trabajadores podrán contar con una plataforma que, al tiempo, se adapta a sus necesidades

La ubicuidad de la nube rompe por completo con las ataduras del puesto de trabajo, permitiendo así que los profesionales de la administración puedan desarrollar sus actividades dando lo mejor de sí mismos, ya estén en la oficina, en su casa o cualquier otro lugar. No quiero decir con esto, ojo, que el software no siga teniendo vigencia, y como mencioné antes hay algunos entornos en los que sigue siendo la única opción posible. Sin embargo en el resto, y en un nuevo mundo en el que necesitamos poder trabajar desde cualquier lugar, la nube ya no es el futuro, ya es el presente.