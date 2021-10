Tu iPhone se ha convertido en una parte importante de tu vida. Es un dispositivo que va siempre contigo, y en él guardas cosas muy importantes: tus fotos y vídeos favoritos, tus aplicaciones, tus juegos y, como no, tu música, tus libros y todos esos contenidos y listados de páginas web que tanto te gustan. Lo usas a diario y lo cuidas al máximo, pero un día, de repente, sufre un reinicio y se queda bloqueado en sin ningún tipo de explicación.

¿Te suena esa escena? Si la respuesta es sí, no te preocupes, no eres el primero que se ha llevado un susto de este tipo. Entiendo tu preocupación, es normal que te encuentres angustiado y que te horrorice la idea de perder el contenido y todos los datos que tenías guardados en tu iPhone, pero tranquilo, no tienes nada que temer, porque gracias a iMyFone Fixppo podrás resolver más de 150 problemas que afectan a iOS de una manera sencilla y rápida, con una función base de recuperación gratuita.

Esta herramienta es compatible con cualquier PC basado en sistemas operativos Windows y, como no podía ser de otra forma, también es compatible con macOS. También es totalmente segura, y como anticipamos integra una función gratuita de recuperación, así que si estás teniendo problemas con tu iPhone y no sabes qué hacer para que vuelva a la normalidad, o si simplemente se ha quedado bloqueado y ha entrado en bucle cuando aparece el logotipo de la manzana sigue leyendo, que te vamos a ayudar a salir de este apuro.

Mi iPhone se ha quedado bloqueado en el logo de la manzana, ¿qué puedo hacer?

Cuando un iPhone se queda bloqueado en la primera etapa de carga del sistema, es decir, cuando se atasca en el logotipo de la manzana, lo primero que debemos hacer es intentar identificar la fuente del problema. Sé que no siempre es posible, pero para que tengáis una referencia os dejo, a continuación, algunas de las causas más frecuentes:

Un error grave durante el proceso de actualización de iOS.

Problemas cuando hemos hecho jailbreak al iPhone.

Incompatibilidades derivadas de transferencias de datos.

Errores derivados de una versión de iOS demasiado antigua.

Si tenemos este problema, lo primero que debemos hacer es forzar un reinicio. Si tenemos un iPhone 8-8 Plus o superior, debemos seguir estos pasos:

Pulsamos y soltamos el botón de subir volumen. Pulsamos y soltamos el botón de bajar volumen. Pulsamos y mantenemos el botón de apagado/encendido hasta que la pantalla se apague y se vuelva a encender.

En caso de que tengamos un iPhone 7-7 Plus, el proceso cambia ligeramente, ya que tenemos que mantener presionado el botón de encendido/apagado y el botón de bajar volumen hasta que se apague y se vuelva a encender la pantalla. Con los iPhone 6s y anteriores, debemos mantener pulsado el botón de inicio y el botón de encendido/apagado hasta que se apague y se vuelva a encender la pantalla.

Hay casos en los que este simple reinicio puede arreglar nuestro iPhone, y al ser tan fácil de poner en práctica vale la pena aplicarlo en primer lugar. Si no te ha funcionado, no te preocupes, como puedes ver en el vídeo que compartió el canal de iMyFone en Youtube todavía tienes otras posibles soluciones que podrás poner en práctica.



La segunda solución que deberías intentar es actualizar el software de tu iPhone a través de iTunes. Este paso tiene una mayor tasa de éxito que el anterior, pero esto no quiere decir que sea perfecto, es decir, puede que no te funcione. Si esto ocurre, pasa al siguiente paso y. Puedes descargarla e instalarla de forma gratuita, y como puedes ver en el vídeo es muy fácil de utilizar, puesto que solo tenemos que elegir la opción «entrar/salir del modo de recuperación». Trabaja con suma rapidez y tiene una mayor tasa de éxito.

En caso de que nada de lo anterior funcione, te queda otra opción, la herramienta de reparación de iOS. Esta modalidad es de pago, pero está diseñada para resolver, como anticipamos, más de 150 problemas distintos, incluyendo el bloqueo en la pantalla de la manzana, y también aquellos fallos que hacen que la pantalla de nuestro iPhone se quede totalmente negra. Con ella también podremos evitar la pérdida de nuestros datos, incluyendo nuestras fotos y vídeos favoritos. ¿Tienes dudas? Pues tranquilo, iMyFone está tan seguro de su funcionamiento que te ofrece la posibilidad de pedir un reembolso si no te funciona.

El proceso es también muy sencillo, solo tenemos que abrir la herramienta iMyFone Fixppo y entrar en la opción «modo estándar». Una vez ahí, conectamos el iPhone, y cuando la herramienta detecte nuestro modelo nos dará la posibilidad de descargar el firmware más reciente disponible. Lo descargamos y dejamos que el programa trabaje. Cuando se complete el proceso, nuestro iPhone se reiniciará, y una vez que finalice debería empezar a funcionar correctamente. No habremos perdido ningún dato.

Mi iPhone se queda en el logo de la manzana y se apaga

Cuando un iPhone se queda atascado en el logo de la manzana y se apaga puede que estemos ante un problema de hardware derivado de la batería, o de otro componente importante para el correcto funcionamiento del terminal. Si esta es la causa del problema, no tenemos más opción que recurrir al servicio técnico de Apple, pero antes de dar ese paso podemos probar otros tipos de soluciones.

En este caso, lo primero que debemos hacer es dejar que el iPhone cargue durante un tiempo, ya que de lo contrario este no tendrá una cantidad de batería mínima suficiente para funcionar con normalidad. Con unos minutos debería ser suficiente, pero esto puede variar ligeramente dependiendo de cada modelo, así que tened un poco de paciencia. Si no funciona, lo siguiente que deberíamos hacer es probar con un reinicio del terminal, siguiendo los pasos que os hemos dado anteriormente.

¿No te ha funcionado? Pues no pasa nada, Todavía tienes otra opción, utilizar la herramienta de reparación de iMyFone Fixppo a través del modo estándar. En caso de que tengas cualquier duda sobre este proceso, solo tienes que repasar la sección específica del vídeo que encontrarás en el apartado anterior. Otra alternativa interesante para solucionar este problema es conectar el iPhone a nuestro PC o Mac, iniciar iTunes y hacer que nuestro iPhone entre en modo DFU. Podéis entrar en dicho modo siguiendo los pasos que encontraréis en el vídeo adjunto.