Normalmente cuando hablamos de aplicaciones o herramientas para archivos .pdf solemos pensar en lectores PDF pero, ¿Qué sucede cuando estos no pueden abrir nuestros archivos? Cuando un archivo esta dañado, ¿lo he perdido para siempre?

Los motivos más frecuentes por la que estos archivos pueden corromperse son software, versiones desactualizadas de programas, excesiva actividad de programas antispyware y antivirus, firewalls y otros errores en el sistema operativo. Sin embargo, en muchas ocasiones lograr recuperar estos archivos no suele ser tan sencillo. A menos que se cuente con la herramienta adecuada, como Recovery Toolbox for PDF.

Y es que lo mejor de esta aplicación es que cuenta con una versión descargable de escritorio, e incluso un servicio de uso online, permitiéndonos recuperar cualquiera de nuestros documentos allá donde vayamos y lo necesitemos. Aunque eso no es todo, ya que la reparación y restauración de nuestros documentos apenas llevará unos pocos clics, con un procedimiento guiado realmente sencillo.

Cómo restaurar documentos PDF

Para ello, podremos usar la última copia de seguridad o la copia estable previa del archivo .pdf, o intentar usar Recovery Toolbox for PDF para restaurar documentos dañados. Y es que Recovery Toolbox for PDF tiene una alta probabilidad de poder restaurar los datos de los archivos *.pdf a su estado original antes de haberse dañado.

De hecho, la herramienta nos muestra una lista de objetos y datos encontrados en dicho archivo. Para comprobarlo, es necesario:

Seleccionar el archivo .pdf dañado.

Ejecutar el análisis de Recovery Toolbox for PDF.

Revisar la lista de objetos recuperados en el programa.

Seleccionar la versión del nuevo archivo, su nombre, y exportar los datos recuperados.

Con una compatibilidad exclusiva para sistemas operativos de Windows, esta aplicación no será gratuita, aunque sí muy asequible, con un precio base de licencia de 23,94 euros. Además, si tenemos nuestras reservas, siempre podremos probar su versión demo limitada, que nos permitirá evaluar la funcionalidad y capacidades de la aplicación. Al pagar, se eliminan todas las restricciones.

Por otra parte, como bien decíamos, también contaremos con la posibilidad de utilizar el servicio online, con la misma efectividad y sin la necesidad de descargar ningún software en nuestro ordenador. Aunque en este caso se requerirá de un dirección de correo electrónico, dado que los documentos restaurados nos serán directamente enviados. Además, este servicio tendrá un pequeño coste de 8,86 euros por cada 1 GB de descargados.

Así pues, de nuevo volvemos a entrarnos con un proceso realmente sencillo y rápido:

Cargar el documento dañado al servidor de servicio.

Esperar a que el servicio restaure el documento dañado.

Una vez terminada la restauración del documento dañado, esperar a que se guarde los archivos y se cree una vista previa de las páginas reparadas.

Cómo recuperar documentos PDF

Por desgracia, no siempre podremos recuperar todos los archivos dañados, aunque esto no significa que tengamos que despedirnos de sus contenidos. Otra de las funcionalidades de Recovery Toolbox for PDF es la opción de recuperar directamente nuestros documentos, copiando y reparando datos de un archivo .pdf dañado en un nuevo documento, evitando así reescribir sobre los archivos más corruptos.

Después de seleccionar el archivo, el programa comenzará a restaurarlo.

Al final del procedimiento, podremos renombrar, seleccionar la versión y guardar el nuevo documento.

Sin embargo, si los anteriores métodos de recuperación de documentos fallan, lo más recomendable es que tratemos de comunicarnos con Adobe para obtener asesoramiento.