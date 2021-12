HP Wolf Security es la solución de seguridad integral para empresas en la época del teletrabajo, y es que la pandemia ha traído consigo cambios en muchos aspectos de la vida y el teletrabajo ha sido uno de ellos.

Han sido multitud los empleados que han retomado su actividad desde casa y son y seguirán siendo muchos los que continúen haciéndolo, habida cuenta de que la situación sanitaria mejora mucho más lentamente de lo que a todos nos gustaría, pero también debido a que esta fórmula tiene sus ventajas y en mayor o menor medida, ha llegado para quedarse.

El teletrabajo tiene sus ventajas, sí: dificulta los problemas derivados de los contagios y el contacto presencial, permite al empleado mejorar su conciliación administrando mejor su jornada laboral, muchas veces con un incremento de la productividad del que se han hecho eco multitud de estudios… Pero el teletrabajo también tiene sus inconvenientes, y uno de los más severos y potencialmente dañinos para la empresa, es el relativo a la seguridad.

HP Wolf Security ha nacido para cubrir esa necesidad desde todos los flancos posibles, que son bastantes, aunque no se trata de un fenómeno nuevo per se. De hecho, los responsables de seguridad y, en general, miembros del equipo de TI de cualquier empresa, ya han lidiado antes con un trance similar: el conocido como BYOD, del inglés bring your own device, una política empresarial por la cual se permite e incluso alienta el uso de dispositivos personales en el ámbito laboral.

El BYOD también presentaba sus propias ventajas e inconvenientes y entre estos últimos destacaba, como ya se ha anticipado, el de la seguridad. ¿Cuán seguros son los dispositivos personales de los empleados, así como las prácticas que estos ejercen, para gestionar información laboral? El teletrabajo ha acrecentado el riesgo, pues el marco de acción del empleado se limita a su propio entorno personal y las incógnitas con respecto a la seguridad de este son múltiples.

Desde el punto de vista de la seguridad, cabe preguntarse:

El dispositivo o dispositivos conectados a Internet que el empleado utiliza para trabajar desde casa ¿son lo suficientemente seguros?

¿Aplica el empleado las escrupulosas prácticas de seguridad que impone la empresa en el entorno laboral tanto en materia de protección de acceso como de protección de datos, exposición u otro tipo?

Lo cierto es que son preguntas que no solo tenderán a responderse en negativo, sino que son preguntas incompletas para entender la situación real de exposición que representa el teletrabajo en determinados contextos. Comenzando por la propia red a la que se conecta este para trabajar, y que muy probablemente esté siendo compartida con otros miembros de la familia que en ningún caso prestarán el mismo interés a la seguridad de su entorno.

Lo más importante, sin embargo, es si el empleado, incluso aquel que cuenta con la mejor disposición y conocimientos para hacerlo todo bien, cuenta también con los medios que provee la empresa para asegurar el entorno laboral. La respuesta es, de nuevo y con toda probabilidad, negativa. Es por ello que soluciones de seguridad integral como HP Wolf Security son cada vez más populares en compañías de todos los tamaños.

HP Wolf Security

HP Wolf Security ha reinventado el fenómeno BYOD desde una perspectiva enfocada en la productividad y seguridad del usuario y lo ha hecho… descartando la premisa o volviéndola del revés, como se prefiera. Si el riesgo comienza en el propio dispositivo, por ahí comienza la solución también: proveyendo al empleado de un dispositivo con el que trabajar con toda la seguridad con la que lo haría en el entorno laboral tradicional.

HP Wolf Security, por lo tanto, comienza con el dispositivo, que puede ser un ordenador o una impresora, ambos de una marca conocida y bien valorada por su calidad como es HP. La productividad está, por lo tanto, asegurada. ¿Dónde se encuentra el plus de Wolf Secutiry? En el propio dispositivo, sí, y es que los dispositivos HP Wolf Security disponen de protección integrada en el mismo hardware del dispositivo como primera línea de defensa contra cualquier ataque.

Pero los sistemas de seguridad implementados en los dispositivos HP Wolf Security no están solos: están apoyados constantemente por servicios de seguridad que facilitan labores tales como la protección de ataques basados en malware y con vectores como el navegador web, o la puesta en cuarentena de archivos potencialmente dañinos, todo de manera automática y sin intervención del usuario, mejorando así la eficacia y reduciendo la vulnerabilidad del entorno.

Los servicios integrados de HP Wolf Security incluyen diferentes funciones de protección, como por ejemplo un motor antiphishing capaz de prevenir la navegación por sitios fraudulentos que intenten registrar información del usuario como las credenciales de acceso del sitio suplantado. La capacidad de HP Wolf Security para ofrecer tal grado de defensa se basa en potentes sistemas de inteligencia artificial administrados por los expertos de la compañía por lo que, cabe repetir, todo funciona sin la intervención del usuario.

Con todo, HP Wolf Security ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades de cada empresa, lo cual depende mucho de la envergadura de esta.

Así, la gran empresa que dispone de equipo TI especializado y ha implementado sus propias soluciones de seguridad encontrará en HP Wolf Enteprise Security su mejor aliado. HP Wolf Enterprise Security se adapta a la infraestructura y procedimientos existentes, proporcionando toda la protección a través del dispositivo. Entre sus funciones más determinantes está HP Sure Click Enterprise, gracias a la cual todo lo que se ejecute desde fuera del sistema, incluyendo archivos, aplicaciones y hasta páginas web, lo hace dentro de micromáquinas virtuales, impidiendo así cualquier posible riesgo.

Por el contrario, para aquellas empresas con equipos de TI sobrecargados o sin los recursos necesarios como para responder con total solvencia a los retos que plantea el teletrabajo, HP Wolf Pro es la respuesta. Con HP Wolf Pro la seguridad de dispositivos y servicios está gestionada directamente por HP, ofreciendo de esta manera el mayor grado de protección con el que contrarrestar cualquier contingencia que surja, incluyendo ataques desconocidos y de día cero, fuera del alcance de un antivirus tradicional, así como otros servicios adicionales.

Adelántate al futuro y descubre todo lo que HP Wolf Security puede hacer por la seguridad de tu empresa en la época del teletrabajo y más allá.