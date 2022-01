Newskill comienza este 2022 continuando con su fuerte apuesta de finales de año, presentando en esta ocasión los nuevos Newskill Seth, unos auriculares inalámbricos gaming con una conectividad dual, un diseño único, y dos variantes de color negro y blanco sobre las que destacarán una iluminación RGB.

Gracias al uso de una tecnología wireless 2.4 Ghz, estos auriculares nos permitirán olvidarnos del cableado para disfrutar de una experiencia totalmente inalámbrica bajo una conexión estable, bajo la tremenda facilidad de tan sólo tener que conectar su receptor inalámbrico USB a cualquier PC para comenzar a jugar.

Aunque eso no implica que no podamos usarlos de manera más clásica, contando también con la posibilidad de conectarlos a través de un jack 3.5 mm, sumando así una compatibilidad mayor para dispositivos móviles y tabletas, así como las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (a través de los controladores).



Además, pensados para ofrecer la máxima movilidad e independencia, gracias a su extensa batería de litio, la compañía asegura que los Newskill Seth serán capaces de ofrecernos alrededor de cinco horas de autonomía a pleno uso, y hasta diez horas si desconectamos la iluminación RGB. Para ello, podremos controlar todas las acciones de los auriculares cómodamente desde los botones integrados en los mismos, tales como el encendido y apagado, la conexión con dispositivos, y controles multimedia como el cambio entre canciones, el control del volumen, la activación o silencio del micro, y por supuesto el control de la iluminación RGB.

La tecnología wireless 2.4GHz de Seth, te proporcionará una experiencia de sonido estéreo estable y de alta calidad, incluso en su modo inalámbrico, de la manera más cómoda, gracias a sus auriculares de 50mm, con almohadillas acolchadas. Su micrófono extraíble te acompañará durante tus partidas, para que te reciban siempre alto y claro.

Disponibilidad y precio

Actualmente ya podemos encontrar ambos modelos Seth y Seth Ivory disponibles a través de la web de Newskill, bajo un precio de 69,95 euros (actualmente rebajado a 59,95 euros), aunque como siempre, próximamente estarán también disponibles en otros distribuidores locales como Amazon y PC Componentes.