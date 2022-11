Imprime a todo color a precio de blanco y negro: no es un sueño, es HP Instant Ink

Si recuerdo la primera impresora que tuvimos en casa, fue un modelo económico de HP basado en cartuchos de tinta. También recuerdo que siempre intentábamos imprimir poco para reducir gastos, y solo imprimíamos en color cuando era imprescindible. Creíamos que con ello estábamos ahorrando, pero en realidad solo nos estábamos poniendo límites que nos impedían disfrutar de verdad de nuestra impresora, una realidad que ha cambiado por completo gracias al servicio HP Instant Ink.

Antes, cuando entraba un pack de cartuchos de tinta en casa, me invadía la emoción. Quería imprimir mis diseños favoritos y decorar con ellos mi habitación, también estaba deseando poder regalar esos momentos únicos a mis seres queridos que quedaron inmortalizados en una fotografía, pero al final el coste de la tinta siempre me limitaba, tanto que en más de una ocasión tuve que imprimir fotografías en blanco y negro en vez del color.

Si te has sentido identificado con este recuerdo estoy seguro de que te alegrará saber de que con el servicio HP Instant Ink la tinta ya no es un problema. Por fin podemos disfrutar de verdad de nuestra impresora, con total libertad y sin tener que volver a preocuparnos ni por el consumo de tinta ni por el coste de la misma. Imagina poder imprimir una fotografía en color con el coste de un simple documento de texto plano en blanco y negro, y por solo unos pocos céntimos de euro, suena bien, ¿verdad? Pues esta es una de las grandes ventajas que ofrece el servicio HP Instant Ink.

HP Instant Ink solo tiene en cuenta las páginas que imprimes

Y no la tinta consumida. Esta es la clave que nos permite imprimir en color a precio de blanco y negro, y que hará que nos olvidemos para siempre de la tinta. Cuando nos damos de alta elegimos uno de los cinco planes disponibles, cada plan incluye una cantidad determinada de páginas por una cuota fija al mes, y podremos imprimirlas con total libertad. No importa si las imprimimos todas en color y con calidad alta, y tampoco si un mes gastamos mucha tinta, nuestra cuota no cambiará.

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Si un mes necesitamos imprimir más no habrá ningún problema, podremos ampliar nuestra suscripción comprando packs adicionales por solo un euro más, o cambiarnos de plan si nuestras necesidades de impresión crecen de manera significativa. El coste por página es muy bajo, como podemos apreciar, y se reduce todavía más en los planes superiores. Por ejemplo, imprimir una fotografía a todo color con calidad máxima solo supondría un gasto en tinta de 0,09 euros con el plan de impresión de 10 páginas al mes, menos de diez céntimos de euro, y con el plan de impresión de 700 páginas al mes el coste sería de apenas 0,03 euros, tres céntimos de euro.

Tinta, servicio a domicilio y reciclaje: imprimir nunca fue tan cómodo, ni tan sostenible

Con el servicio HP Instant Ink podrás ahorrar hasta un 70% en tinta, pero esa no es su única ventaja, también disfrutarás de un servicio automatizado y a domicilio, y podrás reciclar todos los cartuchos de tinta que gastes sin ningún tipo de coste. Así es como funciona:

La impresora monitorizará los niveles de tinta en tiempo real.

Cuando detecte que los niveles están bajos hará un pedido de nuevas unidades.

Los nuevos cartuchos te llegarán antes de que se agoten los que estás utilizando, a domicilio y sin gastos de envío.

Podrás reciclar los cartuchos que gastes utilizando los sobres con franqueo pagado que recibirás con cada pack de nuevos cartuchos.

Interesante, ¿verdad? Y lo mejor es que para disfrutar de todas las ventajas que ofrece HP Instant Ink no tienes que aceptar ningún tipo de compromiso. Puedes cambiarte de plan en cualquier momento, tanto hacia arriba como hacia abajo, todas las veces que quieras, y si necesitas darte de baja y volver a darte de alta más adelante tampoco tendrás ningún problema, porque este servicio está diseñado para adaptarse a tí, y a tu situación personal.

Contenido ofrecido por HP.